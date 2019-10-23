Депутаты разрешили себе летать бизнес-классом за счёт бюджета

Городская дума Нижнего Новгорода приняла положение, по которому депутаты смогут компенсировать из бюджетных средств расходы на покупку билетов повышенной комфортности в спальных вагонах поездов и билетов бизнес-класса самолётов.

За принятие положения "о возмещении расходов на командировки" проголосовали 27 парламентариев, против – только двое.

Всего на компенсации поездок депутатов из бюджета Нижнего Новгорода разрешено выделять до 1 миллиона рублей в год.