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Депутаты разрешили себе летать бизнес-классом за счёт бюджета

Самолёт Boeing-787 Dreamliner, архивное фото

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Городская дума Нижнего Новгорода приняла положение, по которому депутаты смогут компенсировать из бюджетных средств расходы на покупку билетов повышенной комфортности в спальных вагонах поездов и билетов бизнес-класса самолётов.

За принятие положения "о возмещении расходов на командировки" проголосовали 27 парламентариев, против – только двое.

Всего на компенсации поездок депутатов из бюджета Нижнего Новгорода разрешено выделять до 1 миллиона рублей в год.

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