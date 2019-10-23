"Число бездомных с каждым годом растет"

В Костроме на частные пожертвования строят ночлежный дом для бездомных — социальную гостиницу для людей, попавших в сложные жизненные ситуации. Существующая ночлежка, а это несколько вагончиков-бытовок, может вместить не более 15 человек. По словам главы общественной организации "Воскресение" Александра Пушкарева, количество людей, оставшихся без жилья, с каждым годом растем. По его данным, сейчас в небольшой Костроме более тысячи бездомных. Государство им не помогает, официальная статистика не ведется.