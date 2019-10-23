Суд в Киеве предоставил доступ к переписке журналистов Радио Свобода

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований разрешение на временный доступ к редакционной переписке журналистов совместного проекта Украинской службы Радио Свобода и украинского канала "Первый". Речь идёт о коммуникациях авторов расследования о тайном отпуске бывшего президента страны Петра Порошенко, выпущенном в январе 2018 года, сообщает Украинская служба РС.

Тогда журналисты программы "Схемы" нашли доказательства того, что президент Украины Петр Порошенко провёл отпуск на Мальдивах и, возможно, пытался его скрыть. Журналисты предположили, что политик мог летать на отдых под вымышленным именем и не проходить паспортный и таможенный контроль. Стоимость отдыха была оценена примерно в 500 тысяч долларов.

Кроме доступа к переписке авторов расследования следователи получили разрешение на доступ к графику работы журналистов, операторов и водителей редакции и оплате их труда, отмечает Украинская служба РС. В случае отказа от предоставления данных следователи получат право провести обыск в редакции Украинской службы.

6 августа в Государственном бюро расследований сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента страны. Досудебное расследование проводится по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу", "использование заведомо поддельного документа". Сам Порошенко настаивает, что летел по своему паспорту.

В программе "Схемы" считает, что объём данных, затребованный следствием у редакции, является чрезмерным. "Выполнить в полном объёме решение невозможно – например, редакция не будет предоставлять переписки журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков", – говорится в заявлении редакции.