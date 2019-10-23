РЕН-ТВ, "Звезда" и "Спас" получат миллиарды рублей из бюджета

Десять частных телеканалов получат в этом году из федерального бюджета более 7 миллиардов рублей на распространение сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек. Это следует из внесенных в Госдуму поправок в закон "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов".

Правительство уже согласовало эти субсидии в рамках госпрограммы "Информационное общество". Поддержку получат телеканалы из так называемого второго цифрового мультиплекса. В него, в частности, входят каналы РЕН ТВ, "Звезда", "Спас", ТНТ, ТВ3 и "Муз ТВ".

В сентябре Министерство финансов России объявило о том, что выделит из бюджета больше 130 миллиардов рублей на производство и закупку программ для акционерного общества "Первый канал", государственного унитарного предприятия "ВГТРК" и автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" – владелицы телеканала Russia Tоday. Всего по планам Минфина государственное финансирование СМИ увеличится почти на треть.

"Первый канал" и принадлежащие ВГТРК каналы "Россия 1" и "Россия 24" входят в так называемый первый цифровой мультиплекс – созданный в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание пакет телеканалов, распространяемых на одной частоте.