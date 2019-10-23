Россия выдала Испании криминального авторитета Тариэла Ониани

Россия экстрадировала в Испанию криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), известного также как Таро. В Испании Ониани был объявлен в международный розыск в 2006 году. Там его обвиняют в причастности к преступной группировке, которая занималась вымогательствами и кражей предметов искусства.

66-летнего Ониани называют одним из самых влиятельных представителей криминального мира на постсоветском пространстве.

9 апреля 2019 года Ониани был освобожден из колонии в Оренбургской области, но в тот же день был арестован по запросу Испании. В колонии "Чёрный дельфин" он отбывал наказание за похищение в Москве бизнесмена в 2009 году.