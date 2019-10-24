Им никого не жалко. Иван Беляев – об ОМОНе на рок-концерте

История о том, как бойцы ОМОНа набросились на зрителей рок-концерта в Череповце, интересна и печальна сама по себе – почитайте. Но вдвойне тревожно из-за того, что эта история ложится в более широкую канву. Напоминает о том, что немотивированной жестокости полиции (или Росгвардии, но так ли важно?) становится всё больше.

Фанаты группы "Алиса" зажгли на концерте файер. Вещь неприятная для других зрителей в том же зале и потенциально опасная, с этим сложно спорить. Но некоторые детали всё-таки стоит проговорить.

Первое. Место проведения фестиваля плохо подходит для рок-концертов. Я был там пару лет назад на концерте ДДТ и удивился, узнав, что в Ледовом дворце негде сдать одежду, в зал нужно было идти в зимней куртке. Это и вообще-то неудобно, а вдобавок даёт больше шансов пронести в зал что-то запрещённое, от спиртного до пиротехники.

Второе. У "Алисы" есть очень шумные и решительно настроенные поклонники, это ни для кого не секрет. Раз так, организаторы концерта могли бы сработать на упреждение, чтобы не пропустить никого с файером в зрительный зал. Этого не случилось.

Врагов их учат видеть везде, на каждом шагу

Третье. Файер – это опасно, но ещё опаснее ставшая привычной полицейская тактика: хаотично хватать одних, расталкивать других и колошматить третьих. Когда пресс-служба Росгвардии сообщает, что "сотрудники ОМОН, действуя в соответствии с законодательством, пресекли попытки нарушения общественного порядка", то кажется, что видео можно даже не смотреть – и так понятно, что это было побоище.

То есть ещё раз: рок-концерт – это не тихий час в детском саду, на рок-концерте бывает шумно; полиция могла бы предупредить нежелательные инциденты; если она их не предупредила, то и это не значит, что нужно немедленно бросаться на зрителей, не разбирая правых и виноватых.

Говорим об этом, как бы предполагая в скобках, что приоритетом работы ОМОНа является общественная безопасность. Но ведь это не так! Главная цель ОМОНа – не нейтрализация (по возможности, безболезненная для окружающих) источника проблемы, а агрессивная расправа с ним, вовлекающая как можно больше людей вокруг. Расправа, показывающая, где здесь хозяин. Демонстрация силы, власти и безнаказанности. Вот посмотрите, что случилось с болельщиками "Спартака" в Ростове-на-Дону в августе этого года.

Да, пишут, что там тоже был конфликт фанатов с работниками стадиона. Но из чего, ради всего святого, следует, что омоновцам нужно себя вести именно так, что за зверство? И, разумеется, всё это в полной мере проявляется на оппозиционных протестных акциях. Можно подумать, что полицейская жестокость выплескивается именно там: ведь омоновцев учат видеть в оппозиционерах врагов страны. Беда в том, что врагов их учат видеть везде, на каждом шагу.

Сторонники Навального, футбольные болельщики или фанаты известной рок-группы – со всеми можно не церемониться, никого не жалко. Список открыт, и в нём всегда могут появиться новые пункты.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода, Вологда

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