Россия снова не вошла в топ-20 стран по простоте ведения бизнеса

Россия за год поднялась на три позиции и заняла 28-е место среди 190 стран по условиям простоты ведения бизнеса. Это следует из ежегодного рейтинга Doing Business, который составляет Всемирный банк.

Россия улучшила свои позиции по двум параметрам: по доступу к электросетям и по получению разрешения на строительство. По остальным параметрам Россия или упала, или осталась на том же месте. Так, по защите миноритариев страна опустилась сразу на 15 пунктов до 72-го места, а по налогообложению – на 5 пунктов до 58-го. Не изменилась позиция России и в самом слабом месте – международной торговле (99-е место), пишут "Ведомости".

Российские чиновники не согласны с такой оценкой Всемирного банка. В Минэкономразвития сказали, что банк не учитывает некоторые изменения, а рейтинг не полностью отражает инвестиционный климат. В Федеральной налоговой службе указали на непрозрачную процедуру сбора информации для рейтинга.

В 2012 году Россия заняла 112-е место в рейтинге. Тогда же президент России Владимир Путин в рамках "майских указов" поставил перед правительством цель: к 2018 году Россия должна была войти в топ-20 стран по простоте ведения бизнеса. Но этого не случилось — в 2018-м страна заняла 31-е место. В апреле 2019 года Путин поручил обеспечить России 20-е место к 2024 году.

Для определения показателя России эксперты Всемирного банка исследуют лишь регулирование бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Индекс не учитывает действия правоохранительных органов, работу судов, изменения налогового законодательства.