Программу Малахова о катастрофе на золотом прииске сняли с эфира

Государственный телеканал "Россия 1" отменил показ передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", участники которой обсуждали катастрофу на золотом прииске под Красноярском 19 октября. Об этом сообщил сайт "Открытые медиа". В ходе передачи называли большее число погибших и говорили о наличие ртути в воде.

Программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" о гибели старателей показали 21 октября в Сибири и на Дальнем Востоке. В европейской части страны и Москве её сняли с эфира. Телеканал также удалил запись программы со своих интернет-ресурсов. Пресс-служба ВГТРК по телефону отказалась объяснить изданию причины такого решения.

Позже телеканал "Россия 1" сообщил, что программу о гибели старателей не снимали с эфира, поскольку её показ на европейской части страны не планировался.

Участник передачи рассказал "Открытым медиа", что в ходе съемок называлось большее число жертв, чем в официальной версии.

Красноярское издание NGS24 сообщило, что Малахов в студии рассказал о пробах воды реки Сейбы, где находится прииск. В них обнаружено многократное превышение норм содержания ртути. Это может свидетельствовать о запрещённом методе добычи золота, опасном для людей и окружающей среды.

Местное издание также опубликовало фрагменты программы, где участник поисково-спасательных работ на прииске, волонтер Евгений Лунев рассказал, что когда медики приехали на место, там было не менее 20 тел погибших. Он добавил, что, по данным работников прииска, золотодобычей на реке Сейба занимались 170 человек.