Россия отправляет в Сирию больше военной полиции. Что она там делает

В Сирию через неделю перебросят дополнительно 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Об этом сообщил "РИА Новости" источник в Минобороны России. По его словам, российский контингент в Сирии увеличится "в свете новых задач".

По всей вероятности, речь идёт о задачах по патрулированию сирийско-турецкой границы, о котором договорились на этой неделе президенты России и Турции на встрече в Сочи. Согласно договорённостям, в ту часть 30-километровой зоны у границы, которая ещё не находится под контролем Турции, будут введены подразделения российской военной полиции и пограничники сирийских правительственных войск. Курдские же вооружённые отряды, против которых Турция ранее начала операцию, должны быть оттуда выведены.

Сегодня же командование российской группировки войск в Сирии сообщила, что военная полиция заняла господствующую высоту у города Айн-аль-Араб (Кобани), в двух километрах от границы с Турцией. Представитель командования описывает это как "форт, оборудованный вышкой связи", отсюда российские военные совместно с сирийскими пограничниками "будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения".

Минобороны России опубликовало карту договорённостей, которые Владимир Путин назвал "судьбоносными". Российские и турецкие военные должны будут совместно патрулировать границу.

В среду первые подразделения российской военной полиции прибыли на границу, в частности в город Кобани.

Что такое военная полиция

Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации было создано 1 декабря 2011 года. Как говорится на сайте подразделения, оно "предназначено для защиты жизни, здо­ровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персона­ла, обеспечения в Вооруженных Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны объектов Вооруженных Сил", то есть по сути играет роль военной комендатуры.

В связи с операцией в Сирии военная полиция начала упоминаться в 2016 году. Сначала сообщалось, что она охраняет российские объекты в Сирии, а в декабре 2016 года батальон военной полиции был введён в районы города Алеппо, отбитые армией сирийского президента Башара Асада у вооружённой оппозиции. Впоследствии говорилось об участии российских военных полицейских в патрулировании других районов, перешедших под контроль армии Асада. "Военные полицейские в Сирии сейчас составляют основу российской группировки войск", – писало в декабре 2018 года агентство "РИА Новости". Оно же цитировало командующего военной полицией генерала Владимира Ивановского, утверждавшего, что "у мирного населения Сирии сформировался положительный образ российского военного полицейского, а за годы операции на Ближнем Востоке военная полиция окончательно оформилась как силовая структура и приобрела большой опыт". Глава МИД России Сергей Лавров в феврале нынешнего года заявлял, что российская военная полиция будет размещена также в буферной зоне в сирийской провинции Идлиб.

Сколько военных полицейских в Сирии

По словам Ивановского, около 60 процентов всех военных полицейских России получили опыт службы в Сирии (всего число служащих военной полиции оценивается в 6500 человек). Однако они пребывают в Сирии не одномоментно, а на основе ротации. Например, сообщалось о выводе из Сирии батальона военной полиции, укомплектованного в Чечне.

Минобороны не предоставляет отдельной статистики по потерям бойцов военной полиции в Сирии. Всего, по официальным данным, к концу 2018 года в Сирии погибли 112 российских военных, причём большая их часть – в авиакатастрофах.

Президент России Владимир Путин в начале военной операции России в Сирии утверждал, что речь будет идти только о воздушных ударах. Постепенно, однако, к операции были привлечены военные советники, бойцы сил специальных операций, военная полиция и ВМФ.

Прибытие в Кобани

Российская военная полиция, как сообщается, в среду уже начала патрулирование границы в районе Кобани. Город получил известность после того, как в 2015 году курдские бойцы отстояли его, отразив наступление боевиков террористической группировки "Исламское государство".

По данным группы Conflict Intelligence Team, в Кобани прибыли высокопоставленные российские военачальники: заместитель командующего объединённой группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий и командир 2-й Таманской мотострелковой дивизии генерал-майор Евгений Никитин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне провел переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами, состоящими главным образом из сирийских курдов, генералом Мазлумом Абдо.