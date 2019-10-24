Суд арестовал замглавы "Комитета за гражданские права"

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова.

22 октября в офисе правозащитной организации прошёл обыск. До этого, как рассказали её члены, в помещение ворвался какой-то человек с пакетом для Маякова и журналисты телеканалов НТВ и РЕН ТВ, которые начали снимать происходящее. Позже Маяков был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, правозащитник взамен помощи осуждённому хотел получить с него "незаконное вознаграждение" в 2,5 миллиона рублей. Задержан он был якобы после получения первого транша в 200 тысяч.

Маяков свою вину не признаёт: по его словам, к нему за платной юридической помощью обратился осуждённый по делу о наркотиках Виталий Малков, после чего прислал какого-то человека с 200 тысячами рублей. Эти деньги, по словам Маякова, были оформлены как пожертвование абсолютно законно.

Глава "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин заявил, что после задержания его заместителя дальнейшая работа организации поставлена под вопрос, так как сотрудники опасаются уголовного преследования.

Обыск в "Комитете за гражданские права" и арест замглавы комитета правозащитники называют очередной атакой на их сообщество, провокацией и акцией запугивания.

В 2016 году Андрей Маяков уже был осужден по делу о мошенничестве. Тогда его обвиняли в получении как минимум 900 тысяч рублей с осуждённого взамен на обещание договориться с прокуратурой о прекращении дела. Маякова осудили на шесть лет лишения свободы. В прошлом году он вышел из тюрьмы по УДО.