Джонсон просит парламент согласиться на досрочные выборы 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит парламент поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен, как заявил британский премьер, он готов дать дополнительное время для изучения его новой сделки с ЕС по Брекзиту. Для проведения досрочных выборов необходима поддержка двух третей членов Палаты общин.

"Если в результате выборов я получу большинство, то мы ратифицируем соглашение по Брекзиту, если оно не будет одобрено ещё ранее", – сказал Джонсон в интервью медиакомпании Би-би-си в четверг, 24 октября.

Премьер не исключил, что Европейский союз продлит отведенный на обсуждение договора срок, который истекает 31 октября. Сам он выступает за скорейшее принятие его варианта соглашения. Председатель Евросовета Дональд Туск пока не прокомментировал заявления Джонсона.

В пятницу, 25 октября, Евросоюз должен принять решение о продлении срока обсуждения договора.

Ранее на этой неделе Палата общин отказалась в срочном порядке принимать соглашение о выходе Британии из ЕС, о котором Джонсон договорился с Брюсселем. Джонсон настаивал на быстром принятии документа, чтобы выполнить своё обещание и вывести Британию из ЕС 31 октября.