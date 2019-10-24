В Бразилии тысячи военных помогут очистить пляжи после разлива нефти

Правительство Бразилии привлекло пять тысяч военнослужащих к очистке пляжей после крупного разлива нефти. С начала сентября общая протяжённость загрязнённой береговой линии в северо-восточной части страны составила более двух тысяч километров. Пострадали более 200 пляжей и 12 природоохранных зон.

Разлив нефти был обнаружен 2 сентября. Достоверно источник загрязнения всё ещё не установлен.

Министр окружающей среды и экологии Бразилии Рикардо Саллес настаивет на том, что нефть принадлежит Венесуэле. Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA эти обвинения отвергла.

В среду Саллес призвал Организацию американских государств (ОАГ) потребовать от Венесуэлы ответа на вопрос "о таинственном разливе нефти".

На берег Бразилии были вымыты сотни тонн нефти. Очисткой пляжей занимаются местные жители, военнослужащие и государственная нефтяная компания Petrobras. Власти же пытались справиться с угрозой морской дикой природе и туристической индустрии. Из-за отсутствия скоординированного национального ответа сенатор Пернамбуку (одного из пострадавших штатов) Умберто Коста обвинил президента Жаира Болсонару в некомпетентности.