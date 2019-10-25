Мэрия Москвы впервые не согласовала "Русский марш"

Мэрия Москвы впервые за 11 лет не согласовала проведение "Русского марша" - ежегодного шествия националистов 4 ноября в Люблино. Об этом сообщил член оргкомитета "Русского марша" Никита Зайцев. Московские власти обосновали отказ проведением других мероприятий в городе 4 ноября.

Одновременно мэрия разрешила проведение в Люблино шествия под названием "Правый марш". Организаторы акции – Институт национальной политики и незарегистрированная партия "Третья альтернатива". Один из заявителей акции Владимир Бурмистров сообщил, что "Правый марш" пройдёт без митинга, на котором настаивали организаторы "Русского марша".

Заявители "Русского марша" продолжат переговоры с властями и попробуют обжаловать отказ в суде.

"Русские марши" – уличные шествия националистов – традиционно проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года, когда появился этот праздник. В последние годы число их участников падает.

В прошлом году марши и митинги согласовали в 12 городах России. Ни один из них не собрал больше сотни человек. В Москве прошли сразу два шествия и оба – на окраине города.