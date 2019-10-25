У свидетельницы Иеговы случился инсульт в автомобиле ФСИН

В городе Спасске-Дальнем Приморского края у последовательницы Свидетелей Иеговы Ольги Опалевой, находящейся под домашним арестом, случился инсульт в конвойном автомобиле ФСИН. В результате у нее парализовало левую сторону тела. После выписки из больницы ей надели электронный браслет на здоровую правую ногу. Об этом сообщил сайт Свидетели Иеговы в России. В сообщении отмечается, что женщина с трудом передвигается по комнате.
В сентябре было завершено расследование в отношении Опалевой и еще троих последователей Свидетелей Иеговы из Спасска-Дальнего, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации. Суд ограничил для них время ознакомления с материалами дела до 20 октября.
10 октября во время конвоирования Опалевой стало плохо в конвойном автомобиле. Ее госпитализировали с ишемическим инсультом. 23 октября Опалеву выписали из больницы.
В день выписки из больницы был задержан ее сын Виталий Ильиных. По предварительной информации, его также обвиняют в экстремизме.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- Сотни Свидетелей Иеговы в России подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что.
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