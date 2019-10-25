У свидетельницы Иеговы случился инсульт в автомобиле ФСИН

В городе Спасске-Дальнем Приморского края у последовательницы Свидетелей Иеговы Ольги Опалевой, находящейся под домашним арестом, случился инсульт в конвойном автомобиле ФСИН. В результате у нее парализовало левую сторону тела. После выписки из больницы ей надели электронный браслет на здоровую правую ногу. Об этом сообщил сайт Свидетели Иеговы в России. В сообщении отмечается, что женщина с трудом передвигается по комнате.

В сентябре было завершено расследование в отношении Опалевой и еще троих последователей Свидетелей Иеговы из Спасска-Дальнего, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации. Суд ограничил для них время ознакомления с материалами дела до 20 октября.

10 октября во время конвоирования Опалевой стало плохо в конвойном автомобиле. Ее госпитализировали с ишемическим инсультом. 23 октября Опалеву выписали из больницы.

В день выписки из больницы был задержан ее сын Виталий Ильиных. По предварительной информации, его также обвиняют в экстремизме.