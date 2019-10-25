Орлица с GPS-датчиком разоряет новосибирских орнитологов

Новосибирские орнитологи запустили акцию "Закинь орлу на мобилку!". Из-за сбоя датчика регистрации у степной орлицы Мин, улетевшей в Иран, ученые стали получать сотни дорогих смс о перемещениях птицы. Об этом сообщила редакции Сибирь.Реалии координатор центра реабилитации диких животных Новосибирска Алиса Богомолова.

Орлица летает с GPS-датчиком, который регистрирует её местонахождение и отсылает смс-сообщения о перемещениях орнитологам. Но летом, возможно, из-за стремительной смены маршрута орлицы, в системе произошел сбой – и теперь датчик Мин высылает сотни сообщений разом, в том числе и точки своего летнего маршрута по России, из Ирана. В итоге вместо обычных 2-15 рублей каждое смс обходится проекту в 49 рублей. По словам ученых, Мин уже "выбрала" годовой бюджет, заложенный на всех 13 птиц проекта.

Акция "Закинь орлу на мобилку!" продлится до конца 2019 года, а после ученые смогут рассчитывать на деньги одного из грантов, сообщила Богомолова.

Орнитологи предлагают всем желающим следить за перемещениями пернатых хищников в режиме реального времени.

Лето степные орлы обычно проводят в России или Казахстане, на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан и Индию, иногда по пути ненадолго останавливаясь в Иране, Таджикистане или Афганистане.