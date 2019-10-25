Родственник Рамзана Кадырова с электрошокером: идёт проверка

Полиция проводит проверку в отношении родственника главы Чечни и бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова. Причиной стало видео, на котором зафиксировано жестокое обращение чиновника с задержанными местными жителями. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил замначальника уголовного розыска Грозного Саламбек Мутиев.

Восьмичасовая видеозапись оказалась в распоряжении ЧГТРК "Грозный". На ней видно, как Кадыров применяет электрошокер, угрожает расправой и обвинениями в финансировании терроризма в адрес предполагаемых правонарушителей. На другой записи бывший мэр заламывает руки неплательщикам коммунальных услуг.

Материалы были отсняты пресс-службой бывшего мэра и относятся к периоду 2011-2015 годов.

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова отметил, что Ислам Кадыров сделал очень многое для благоустройства Грозного, но использовал неприемлемые методы работы. В итоге чиновника отстранили от работы.

Кавказ.Реалии в разговоре с источниками из администрации главы республики Чечни выяснил, что решение о сюжете про экс-мэра было согласовано лично с Рамзаном Кадыровым. Время и площадки для публикации обсуждались в узком кругу окружения главы республики.

Ранее сайт Кавказ.Реалии сообщал, что ЧГТРК "Грозный" удаляет из своих сюжетов изображения Ислама Кадырова.