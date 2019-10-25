Родственник Рамзана Кадырова с электрошокером: идёт проверка

Полиция проводит проверку в отношении родственника главы Чечни и бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова. Причиной стало видео, на котором зафиксировано жестокое обращение чиновника с задержанными местными жителями. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил замначальника уголовного розыска Грозного Саламбек Мутиев.
Восьмичасовая видеозапись оказалась в распоряжении ЧГТРК "Грозный". На ней видно, как Кадыров применяет электрошокер, угрожает расправой и обвинениями в финансировании терроризма в адрес предполагаемых правонарушителей. На другой записи бывший мэр заламывает руки неплательщикам коммунальных услуг.
Материалы были отсняты пресс-службой бывшего мэра и относятся к периоду 2011-2015 годов.
Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова отметил, что Ислам Кадыров сделал очень многое для благоустройства Грозного, но использовал неприемлемые методы работы. В итоге чиновника отстранили от работы.
Кавказ.Реалии в разговоре с источниками из администрации главы республики Чечни выяснил, что решение о сюжете про экс-мэра было согласовано лично с Рамзаном Кадыровым. Время и площадки для публикации обсуждались в узком кругу окружения главы республики.
Ранее сайт Кавказ.Реалии сообщал, что ЧГТРК "Грозный" удаляет из своих сюжетов изображения Ислама Кадырова.
- В середине октября "Новая газета" писала о зачистках в ближайшем окружении главы Чечни. По информации издания, в секретных тюрьмах под пытками из чиновников и сотрудников ведомств выбивают признание в предательстве. "Новая газета" сообщает, что у задержанных и их родственников отбирают всё имущество и заставляют платить многомиллионные пожертвования в фонд имени Ахмата Кадырова. Имя Ислама Кадырова также упоминалось в статье "Новой газеты". Рамзан Кадыров назвал утверждения газеты "тысячепроцентной ложью".
- Ислам Кадыров – троюродный племянник Рамзана Кадырова - начинал карьеру в правоохранительных органах, кавалер Ордена мужества. работал вице-премьером Чечни. В 2012 году стал мэром Грозного. Тогда Исламу Кадырову было 25 лет, и он стал самым молодым российским мэром в истории России. В 2015 году руководил администрацией главы и правительства Чечни.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.