Производитель гражданского лайнера "Сухой Суперджет" подписал меморандум с авиакомпанией Norwegian Air о поставке 40 самолетов. В обмен норвежцы просят открыть им транссибирский маршрут для полетов из Европы в Азию, пишет сегодня РБК. Без новых заказов "Гражданские самолеты Сухого" будут нести убытки. Но авиакомпания, скорее всего, заинтересована больше не в самолёте, а в доступе к российскому небу.

Запланированная поставка будет осуществляться в два этапа: на первом десять "Суперджетов" получит в лизинг начавшая полёты в 2018 году аргентинская "дочка" Norwegian Air. Затем еще 30 — головная компания. Источники РБК отмечают, что перевозчик просит дать ему возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов. Иностранные авиакомпании платят России деньги за использование воздушного пространства, их правительство перераспределяет, преимущественно, авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Волга-Днепр".

Полёты через Сибирь — самый короткий маршрут для европейских авиакомпаний в Азию: Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Экономия на парном рейсе (туда-обратно) при его использовании составляет около четырех-пяти часов, или 80 тысяч долларов, оценивал "Коммерсантъ". Доступ к маршруту позволил бы норвежскому лоукостеру снизить цены на азиатских направлениях. Это, в свою очередь, может нанести урон российскому аэропорту "Пулково" и работающим из него авиакомпаниям, предупреждает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Суперджеты" плохо подходят для Norwegian Air. Экономическая модель лоукостеров предполагает, что самолёты эксплуатируются максимальное число часов в сутки — владельцы российских самолётов жалуются, что они большую часть времени стоят на земле. В 2017 году средний налет "Сухой Суперджет", составил 3,6 часа в сутки. У его иностранных конкурентов – Airbus A320 и Boeing 737−800 – этот показатель составляет 10 и 11 часов в сутки соответственно.

Кроме того, бизнес-модель лоукостеры предполагает взаимозаменяемость самолётов. Почти весь флот Norwegian Air состоит из однотипных самолётов Boeing. Все эти проблемы могут привести к будущему отказу от закупок.

Заказ Norwegian Air жизненно важен для "Гражданских самолётов Сухого". Производитель поставит в этом только 15 лайнеров, из них только пять купит не "Аэрофлот", писали "Ведомости". Это минимальный за семь лет показатель, который не обеспечивает загрузку сборочного производства и безубыточность российской компании. На следующий год в портфеле у ГСС только заказ "Аэрофлота" — но российский перевозчик максимально брал только 13 самолетов в год и регулярно жалуется на неэффективность самолёта.

Разрабатывая "Суперджеты", правительство рассчитывало обеспечить авиаотрасль иностранными заказчиками. Но смогло найти только двух крупных реальных покупателей за границей — мексиканскую Interjet и ирландский CityJet, оба из них уже отказались от самолёта.