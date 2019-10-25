ЕС пока не решил, на какой срок переносить Брекзит

Страны Евросоюза в пятницу не пришли к согласию о переносе даты выхода Великобритании из ЕС с 31 октября на более поздний срок.
Как заявил Мишель Барнье, который от имени ЕС ведёт с Лондоном переговоры о Брекзите, послы стран Евросоюза в ходе двухчасового совещания в Брюсселе не пришли к единому мнению.
Решение, по всей вероятности, отложено до понедельника, когда пройдёт новая встреча.
Как Барнье, так и источники агентств среди дипломатов утверждают, что Евросоюз точно отложит Брекзит и не допустит выхода Британии из ЕС 31 октября без вступившего в силу соглашения. Есть, однако, разные мнения о том, на какой срок предоставить отсрочку.
Как сообщают многочисленные источники, большинство стран ЕС, включая Германию, за отсрочку Брекзита до 31 января. Именно такой срок был указан в просьбе об отсрочке, которую против своей воли, по настоянию парламента, отправил ранее в Брюссель премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Франция, однако, по ряду сообщений, выступает за более краткую отсрочку, чтобы стимулировать британский парламент к скорейшей ратификации соглашения о Брекзите. Называется, в частности, дата 15 ноября.
- Брекзит уже дважды переносили - в последний раз на 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что готов вывести Британию из ЕС к этому дню даже без соглашения. Парламент, однако, обязал его просить отсрочку.
- На прошлой неделе Джонсону удалось заключить с ЕС договор о Брекзите. Британский парламент одобрил законопроект о выходе из ЕС в двух чтениях, однако отказался принимать его в третьем чтении в ускоренном режиме, чтобы успеть к 31 октября.
- Правящие консерваторы опасаются, что в третьем чтении оппозиции удастся внести в законопроект неприемлемые для них поправки. Поэтому Джонсон предпочитает дальнейшему рассмотрению документа в парламенте досрочные выборы. Накануне британский премьер призвал парламент назначить их на 12 декабря.
- Лейбористы, однако, заявляют, что прежде чем обсуждать досрочные выборы, необходимо знать точную дату, на которую будет перенесён Брекзит. По всей вероятности, до понедельника, когда британский парламент будет обсуждать вопрос о выборах, эта дата ещё не будет известна.
- Если ЕС не даст отсрочки (теоретически это по-прежнему возможно), Британия 31 октября выйдет из Евросоюза без договора.
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