ЕС пока не решил, на какой срок переносить Брекзит

Страны Евросоюза в пятницу не пришли к согласию о переносе даты выхода Великобритании из ЕС с 31 октября на более поздний срок.

Как заявил Мишель Барнье, который от имени ЕС ведёт с Лондоном переговоры о Брекзите, послы стран Евросоюза в ходе двухчасового совещания в Брюсселе не пришли к единому мнению.

Решение, по всей вероятности, отложено до понедельника, когда пройдёт новая встреча.

Как Барнье, так и источники агентств среди дипломатов утверждают, что Евросоюз точно отложит Брекзит и не допустит выхода Британии из ЕС 31 октября без вступившего в силу соглашения. Есть, однако, разные мнения о том, на какой срок предоставить отсрочку.

Как сообщают многочисленные источники, большинство стран ЕС, включая Германию, за отсрочку Брекзита до 31 января. Именно такой срок был указан в просьбе об отсрочке, которую против своей воли, по настоянию парламента, отправил ранее в Брюссель премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Франция, однако, по ряду сообщений, выступает за более краткую отсрочку, чтобы стимулировать британский парламент к скорейшей ратификации соглашения о Брекзите. Называется, в частности, дата 15 ноября.