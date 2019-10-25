ЦБ снизил ставку до минимума за пять лет. Подешевеют ли кредиты и ипотека?

Центральный банк России впервые за два года снизил ключевую ставку на половину процентного пункта — с 7 до 6,5 процентов. Это уже четвертое снижение ставки в этом году. Центробанк пытается остановить падение инфляции и оживить экономику, кредиты подешевеют, а банковские депозиты станут менее выгодными.

Ключевая ставка — это процент, по которому Центробанк готов кредитовать в рублях коммерческие банки. Чем она ниже, тем дешевле рубль для банков — тем дешевле они готовы выдавать кредиты населению и бизнесу, и тем меньше нуждаются в размещении сбережений граждан на банковских депозитах.

Поэтому снижение ставки обычно приводит к снижению ставки по кредитам (в том числе — ипотеке) для жителей и снижению процента, выплачиваемого за новые банковские вклады. Дешёвое кредитование должно подстёгивать рост экономики за счёт увеличения потребления и развития бизнеса.

Ставка ЦБ теперь находится на самом низком уровне с начала 2014 года. Тогда она составляла 5,5 процента. Аналитики Goldman Sachs уверены, что на этот уровень ставка вернётся к середине 2020 года. Центробанк объясняет снижение более быстрым, чем ожидалось, замедлением инфляции в России и низкими темпами роста экономики.

Центробанк снизил прогноз по годовой инфляции до 3,2—3,7 процента. До этого прогноз составлял 4—4,5 процента, но уже сейчас она ниже этого уровня. В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция ниже целевых показателей 3 результат работы Центробанка и "недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов".

В начале октября Всемирный банк в четвёртый раз за год снизил оценку роста экономики России в 2019 году — с 1,2 до 1 процента. Это объяснялось в том числе слабым ростом розничной торговли и низкими инвестициями.

Ипотека подешевеет, банковские депозиты — тоже. До конца года ставки по вкладам в крупнейших российских банках достигнут уровня 5,5-6 процентов, считают опрошенные изданиями аналитики. Эксперты ожидают снижения ставки по ипотеке до 8,8 процента к началу следующего года, и сомневаются в снижении ставок потребительского кредитования.