Чудеса в статистике и в жизни. Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Сегодня поговорим о чудесах, которые с нами время от времени случаются. Совсем недавно все экспертное сообщество в один голос критиковало Минэкономразвития, которое заложило в макроэкономический прогноз на этот год рост реальных располагаемых доходов населения. И пусть ведомство снизило прогноз с 1 процента в апреле до 0,1 процента в сентябре, эксперты из Российской академии народного хозяйства и Госслужбы, из Высшей школы экономики, из Счетной палаты в один голос утверждали, что для того, чтобы покрыть снижение, зафиксированное в первой половине года, реальные доходы в оставшиеся два квартала должны прирастать на 3 процента, а это – при отсутствии источников такого роста, сродни чуду.

Полная видеоверсия программы:

И вот Росстат нам это чудо явил. Реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале выросли – внимание – ровно на 3 процента. Тютелька в тютельку, как и заказывали. А с учетом того, что Росстат чуть подкорректировал в лучшую сторону данные по первому полугодию, реальные доходы по результатам первых 9 месяцев года в годовом выражении выросли на 0,2 процента.

Цифра, конечно, не такая круглая и красивая как у Росстата

Еще одно чудо явило Минэкономразвития. У них вдруг совершенно неожиданно, причем в значительной степени и для самого ведомства, в том же третьем квартале ускорился рост экономики. ВВП прибавил 1,9 процента. Цифра, конечно, не такая круглая и красивая как у Росстата, но на фоне 0,9 процента роста во втором квартале и 0,5 процента первого – совсем неплохо.

"Резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами. Более высокий по сравнению с первым полугодием темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса", говорится в комментарии Минэкономразвития к данным по ВВП за 3 квартал 2019 года.

Возникает вопрос – куда российские граждане дели неожиданно свалившуюся на них прибавку

В переводе на человеческий язык благодарить надо хороший урожай и плохое планирование промышленных предприятий, которые работали на склад, поскольку внутренний спрос традиционно подкачал. Данные подтверждаются и Росстатом, который зафиксировал снижение темпов роста в розничной торговле до 0,8 процента.

И тут возникает вполне резонный вопрос – куда российские граждане дели неожиданно свалившуюся на них прибавку в доходах. Никакого бума на рынке банковских депозитов, ставки по которым снижаются из-за снижения ключевой ставки Банком России, не наблюдается. Ажиотажного спроса на валюту тоже нет.

Да и с источниками этих реальных доходов тоже все не совсем понятно. Вот поймали журналисты министра финансов Антона Силуанова в кулуарах ежегодного форума МВФ и Всемирного Банка, спросили, откуда такой рост, и министр ничтоже сумняшеся выдал им свою версию.

"Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы, постепенно их темпы начали снижаться и люди стали меньше платить процентов по долгам", – сказал вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

И тут, как говорится в бессмертном произведении Михаила Афанасьевича Булгакова, поздравляю, гражданин соврамши. "Потребы" – это, как вы поняли, потребительские кредиты. И процентов по ним российские граждане меньше платить не стали, скорее, наоборот. Задолженность населения перед банками и микрофинансовыми организациями продолжает расти. В июле, правда, темпы роста замедлились, хотя и остались положительными. Но уже в августе граждане потянулись в банки за платными деньгами с новой силой. По сентябрю статистики пока нет, но в последнем аналитическом обзоре Банка России прогнозируется рост и в сентябре.

"Серые" зарплаты – категория оценочная. Как эксперты ведомства их оценивают, такие они и есть

"В сентябре вполне возможно временное ускорение роста необеспеченного потребительского кредитования в преддверии ввода с 1 октября новой шкалы надбавок к коэффициентам риска с учетом показателя долговой нагрузки населения. Кроме того, в ближайшие месяцы спрос на кредитование может поддержать снижение ставок по кредитам", отмечается в сентябрьском бюллетене Департамента анализа и прогнозирования ЦБ РФ.

Так откуда все-таки взялся рост реальных доходов? В Росстате пытаются объяснить все ростом номинальных зарплат, но весной они росли более высокими темпами, а реальные доходы тогда падали. Еще одно объяснение от Росстата – рост "серых" зарплат, долю которых в общих доходах ведомство при своих подсчетах даже повысило. Но "серые" зарплаты – категория оценочная. Как эксперты ведомства их оценивают, такие они и есть.

Кто-то же живет и в той прекрасной стране. Вот только путь туда открыт далеко не всем

Впрочем, зря я, наверно, придираюсь к статистическому ведомству. Да и Росстат совершенно напрасно пытается объяснить, откуда появилась удивившая всех красивая круглая цифра. Чудо оно на то и есть чудо, что не требует никаких объяснений. В него можно только верить. И если количество денег, которые у вас остаются после всех обязательных выплат у вас не увеличилось в период с июля по сентябрь, значит вы живете в какой-то неправильной России.

Не в той, где растет благосостояние счастливых граждан. На в той, где вводят четырехдневную рабочую неделю с сохранением пятидневного содержания только потому, что слишком много работать – чревато повышенным стрессом. Не в той, где человек стоит на первом месте, а его развитие – главная цель и смысл существования государства. И уж, конечно, не в той, где свобода лучше, чем несвобода. Но кто-то же живет и в той прекрасной стране. Вот только путь туда открыт далеко не всем. И на этом пути очень легко потерять человеческое лицо.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом: