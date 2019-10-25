Киевские депутаты заподозрили мэра Виталия Кличко в госизмене

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать расследование возможной госизмены со стороны мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, речь также идёт о злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств.

Суд принял решение после жалобы на бездействие НАБУ от депутатов Киевского городского совета. Ранее в антикоррупционное бюро было подано заявление на Кличко и чиновников из городской администрации о завышении стоимости реконструкции Шулявского моста и несанкционированных застройках в Киеве.

Летом СМИ сообщали о возможных досрочных выборах мэра украинской столицы. Высказывалось предположение, что они могут состояться уже осенью. В начале сентября Кличко сообщил о консультациях с депутатами о возможном досрочном прекращении полномочий Киевско горсовета.

По данным журналистов, президент Украины Владимир Зеленский просил правительство уволить Кличко с поста главы городской администрации Киева. По словам собеседника издания, обращение президента является формальностью, потому что по закону глава городских администраций покидают свои посты после избрания нового президента. Однако команда Зеленского якобы искала нового человека на должность, рассчитывая заменить Кличко в конце сентября.

Очередные выборы мэра Киева намечены на 2020 год.

Кличко - бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе. Он был избран городским головой Киева в 2014 году и тогда же возглавил городскую администрацию.