Вынесли Франко, уберут и Ленина?

24 октября прах диктатора Франсиско Франко по решению правительства Испании вывезли из мемориала Долина Павших. Перезахоронили диктатора в склепе часовни на кладбище Мингоррубио, расположенном в мадридском пригороде Эль-Пардо, где похоронена и супруга диктатора – Кармен Поло.

Генерал Франко летом 1936 года в обстановке кризиса поднял армию на мятеж против законного правительства Испании. У власти были не коммунисты и анархисты, а либералы, действовавшие в 1931-36 гг. в условиях, напоминающих февраль-октябрь 1917 года в России. Путч раскол страну, привел во власть коммунистов и радикалов, а начатый военными и фалангистами с первого дня целевой белый террор спровоцировал стихийный террор красный, а не наоборот, как в России. Потом была почти трехлетняя кровавая гражданская война с иностранным участием, упорный отказ Франко от переговоров о почетном мире.

С марта 1939 года после победы над республиканцами почти 20 лет продолжался террор. Расправа с сотнями тысяч капитулировавших военнопленных - это тяжкое военное преступление. У Франко было стойкое нежелание пойти по пути национального примирения . Сотни тысяч эмигрантов начали возвращаться в Испанию после частичной амнистии лишь через 30 лет после войны.

Франко не поддержал Гитлера открыто. Но посланная в СССР "добровольческая" "Голубая дивизия" не дала в 1942-43 году прорвать блокаду Ленинграда.

Экономический застой ( с настоящим голодом 1940-х) в Испании длился до начала туристического бума в 1960-е годы. Политических свобод в стране не было. И готовил Франко не переход к демократии, к парламентской конституционной монархии, а авторитарное правление преемника, адмирала Луиса Карреро Бланко, который к ужасу диктатора погиб в результате покушения в 1973 году.

После периода искусственного забвения преступлений прошлого, памятники диктатору в Испании убраны, и никто уже не рискнет их восстановить. Почему же теперь столько споров о Франко именно в России? Видимо, в связи с не отрефлексированным прошлым, с якобы неоднозначными фигурами Ленина и Сталина. Ставится вопрос: отправится ли мумия Владимира Ульянова-Ленина из мавзолея на Красной площади, наконец, на кладбище?

Судьбу диктаторов их место в истории обсуждают журналисты Константин Эггерт, Виктор Черецкий (Мадрид), историки Кирилл Александров и Вадим Дамье.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа «Лицом к событию» в прямом эфире 25 октября в 19:05