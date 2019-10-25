Самариддина Раджабова, арестованного по так называемому "московскому делу", теперь обвиняют в угрозе применения насилия не к одному сотруднику правоохранительных органов, а к четырём.

По версии следствия, Раджабов во время акции 27 июля бросил в сторону полицейских бутылку. Лейтенант по фамилии Линник "воспринял её как угрозу". Как сегодня выяснил адвокат Сергей Бадамшин, так же её восприняли ещё трое полицейских, их фамилии – Максидов, Комбаров и Внуков. Бутылка якобы издала звук, "имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – цитирует "МБХ медиа".

Ранее сообщалось, что экспертиза, проведённая Институтом криминалистики ФСБ, не смогла установить факт попадания бутылки, брошенной Раджабовым, в полицейского.

Самариддин Раджабов находится в СИЗО. Он один из немногих арестованных по "московскому делу", кого следствие до сих пор обвиняет не только в нападении на полицейских, но и в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию протеста в Москве 27 июля.