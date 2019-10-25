"Досье": следствие ЦАР считало убийство журналистов спланированным

Следствие по делу об убийстве в 2018 году в Центральноафриканской республике трёх российских журналистов в 2018 году пришло к выводу, что это убийство было преднамеренным и заранее спланированным, однако по неизвестной причине эти данные не были учтены в официальном расследовании.
Об этом сообщает в пятницу центр "Досье", ссылаясь на материалы уголовного дела Национальной жандармерии ЦАР, которые оказались в его распоряжении.
Центр "Досье" опубликовал дополнение к своему расследованию убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, обнародованному ранее. В дополнении утверждается, что ещё в начале августа 2018 года следствие в ЦАР установило, что убийство было заранее спланировано, исполнители располагали информацией о графике перемещения потерпевших, убийство было преднамеренным, а убийцы были профессионалами. "Досье" приводит ряд свидетельских показаний, которые подтверждают эти выводы.
На недавней встрече президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера заявили о намерении найти убийц российских журналистов. Главы государств также назвали высоким уровень взаимодействия правоохранительных органов своих стран в расследовании.
- "Досье" опубликовал основной доклад об убийстве журналистов в годовщину их гибели 30 июля. Расследователи сообщили, что проанализировали личную переписку в интернете, биллинг мобильных телефонов и свидетельские показания. Авторы доклада сделали вывод, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР. В ней участвовали люди, имеющие отношения к "частной военной компании Вагнера". Её связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным расследователей, именно сотрудники одной из структур, близких к Пригожину, вбросили в СМИ версию об убийстве журналистов в результате обычного ограбления.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковскиого фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера".
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Однако бойцы ЧВК, по данным журналистских расследований, принимали участие в военных операциях в Сирии и боевых действиях на востоке Украины.
- Следствие сочло основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Такой же версии придерживается российский МИД. При этом ни одного доказательства ограбления нет. Кроме мобильных телефонов, у убитых ничего не взяли, хотя при себе у них были дорогие ноутбуки, видеокамеры и фотоаппараты.
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