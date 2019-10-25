"Досье": следствие ЦАР считало убийство журналистов спланированным

Следствие по делу об убийстве в 2018 году в Центральноафриканской республике трёх российских журналистов в 2018 году пришло к выводу, что это убийство было преднамеренным и заранее спланированным, однако по неизвестной причине эти данные не были учтены в официальном расследовании.

Об этом сообщает в пятницу центр "Досье", ссылаясь на материалы уголовного дела Национальной жандармерии ЦАР, которые оказались в его распоряжении.

Центр "Досье" опубликовал дополнение к своему расследованию убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, обнародованному ранее. В дополнении утверждается, что ещё в начале августа 2018 года следствие в ЦАР установило, что убийство было заранее спланировано, исполнители располагали информацией о графике перемещения потерпевших, убийство было преднамеренным, а убийцы были профессионалами. "Досье" приводит ряд свидетельских показаний, которые подтверждают эти выводы.

На недавней встрече президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера заявили о намерении найти убийц российских журналистов. Главы государств также назвали высоким уровень взаимодействия правоохранительных органов своих стран в расследовании.