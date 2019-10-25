По делу о гибели 39 человек в грузовике в Эссексе арестованы ещё двое

Британская полиция арестовала ещё двух человек по делу о гибели 39 выходцев из Китая, тела которых были обнаружены в трейлере грузовика недалеко от Лондона.
По данным информационных агентств, подозреваемые – мужчина и женщина из города Уоррингтон на северо-западе Англии, обоим по 38 лет. Им вменяют в вину непредумышленное убийство и торговлю людьми.
Арестованный ранее 25-летний водитель грузовика остаётся под стражей, его подозревают в убийстве.
Среди погибших 31 мужчина и 8 женщин. По информации полиции, все они – граждане Китая. Власти этой страны пока не подтверждают заявление британских правоохранительных органов.
- Тела 39 человек были обнаружены в трейлере-рефрижераторе 23 октября. Грузовик нашли на территории индустриального парка в графстве Эссекс.
- Полиция сообщила, что трейлер прибыл в Британию из бельгийского порта Зебрюгге 19 октября. Машина была зарегистрирована в Болгарии на фирму, которая принадлежит гражданке Ирландии. Грузовик покинул территорию Болгарии в 2017 году и с тех пор не появлялся в стране.
- Похожий случай произошел в Великобритании в 2000 году, когда в грузовике задохнулись 58 мигрантов из Китая.
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