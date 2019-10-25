По делу о гибели 39 человек в грузовике в Эссексе арестованы ещё двое

Британская полиция арестовала ещё двух человек по делу о гибели 39 выходцев из Китая, тела которых были обнаружены в трейлере грузовика недалеко от Лондона.

По данным информационных агентств, подозреваемые – мужчина и женщина из города Уоррингтон на северо-западе Англии, обоим по 38 лет. Им вменяют в вину непредумышленное убийство и торговлю людьми.

Арестованный ранее 25-летний водитель грузовика остаётся под стражей, его подозревают в убийстве.

Среди погибших 31 мужчина и 8 женщин. По информации полиции, все они – граждане Китая. Власти этой страны пока не подтверждают заявление британских правоохранительных органов.