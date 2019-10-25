Демократы на днях получат доступ к полному докладу Мюллера

Федеральный судья в Вашингтоне одобрила запрос Палаты представителей Конгресса США. Она обязала Министерство юстиции предоставить Юридическому комитету все материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы. Минюст обязан выполнить это решение суда до 30 октября, сообщает "Голос Америки".
Ранее опубликованный текст отчета Мюллера был сокращен из-за ограничений, наложенных Большим жюри присяжных.
Юридический комитет Палаты представителей проводит расследование, результатом которого может стать начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Национальное общественное радио (NPR) называет постановление федерального судьи "потрясающей победой" демократов в их усилиях расследовать, влиял ли президент Дональд Трамп на ход "российского расследования", препятствовал ли осуществлению правосудия.
Как отмечает издание Politico, от Министерства юстиции требуется предоставление "любых стенограмм или иных источников, на которые есть ссылки в тех фрагментах доклада Мюллера, которые были отредактированы в силу наложенных на них ограничений.
- В мае американские законодатели обвинили генпрокурора США в неуважении к Конгрессу. 6 мая Уильям Барр должен был предоставить им полную версию доклада о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Этого с помощью специальной повестки добивались демократы. Но неотредактированную версию документа они так и не получили.
- Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказало попытки Москвы повлиять на выборы в США. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли президент препятствовать правосудию.
- NPR называет "двойной победой" - спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и Главного судьи окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл - признание законности расследования об импичменте.
- Судья признала ведущееся демократами расследование об импичменте правомерным, несмотря на то, что Палата не провела по нему формального голосования. В постановлении судьи отклонены доводы Министерства юстиции и республиканцев в Конгрессе о том, что для начала расследования об импичменте необходимо формальное голосование.
- Юридический комитет Палаты представителей проводит расследование, результатом которого может стать начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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