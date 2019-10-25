Демократы на днях получат доступ к полному докладу Мюллера

Федеральный судья в Вашингтоне одобрила запрос Палаты представителей Конгресса США. Она обязала Министерство юстиции предоставить Юридическому комитету все материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы. Минюст обязан выполнить это решение суда до 30 октября, сообщает "Голос Америки".

Ранее опубликованный текст отчета Мюллера был сокращен из-за ограничений, наложенных Большим жюри присяжных.

Юридический комитет Палаты представителей проводит расследование, результатом которого может стать начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Национальное общественное радио (NPR) называет постановление федерального судьи "потрясающей победой" демократов в их усилиях расследовать, влиял ли президент Дональд Трамп на ход "российского расследования", препятствовал ли осуществлению правосудия.

Как отмечает издание Politico, от Министерства юстиции требуется предоставление "любых стенограмм или иных источников, на которые есть ссылки в тех фрагментах доклада Мюллера, которые были отредактированы в силу наложенных на них ограничений.