В Москве проходят пикеты в поддержку осуждённых жителей Ростова

В Москве на Манежной площади в субботу проходят пикеты с требованием освободить троих жителей Ростова-на-Дону, осуждённых по делу о массовых беспорядках.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, место у памятника Жукову заранее заняли активисты прокремлёвского движения НОД. После этого участники акции в защиту политзаключённых переместились ко входу в музей Отечественной войны 1812 года.

Накануне в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге у станций метро прошли одиночные пикеты с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста по так называемому "московскому дел" и в рамках других уголовных процессов, включая ростовский.

Аналогичная акция, получившая название "Метропикет", состоялась неделю назад. Пикеты в защиту политзаключённых также намечены и на следующую неделю.

В начале октября областной суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по делу о массовых беспорядках. 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили реальные сроки до семи лет колонии, а 20-летний Вячеслав Шашмин – три года условно.