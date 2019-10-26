Представитель Госдепартамента дал показания в трёх комитетах

Возглавляемое демократами расследование о возможности импичмента в отношении президента Дональда Трампа продолжилось в субботу. Показания в нескольких комитетах Палаты представителей дал Филип Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией.

Он выступил на закрытых заседаниях комитетов по иностранным делам, разведке и надзору в Палате представителей. Ранее появление Рикера в нижней палате Конгресса было отложено из-за похорон законодателя-демократа Элайджи Каммингса, который играл центральную роль в расследовании, будучи председателем Комитета по надзору, отечает "Голос Америки"

54-летний Рикер, карьерный дипломат, ранее работавший в Украине, один из многих бывших и нынешних сотрудников администрации Трампа, которые дали показания в Палате представителей, несмотря на утверждения Белого дома о незаконности расследования.

Комитеты назначили на следующую неделю несколько заседаний с участием других свидетелей по делу об импичменте. Все заседания пройдут в закрытом режиме.

Федеральный судья вчера распорядился, чтобы администрация Трампа передала Юридическому комитету Палаты представителей секретные материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.