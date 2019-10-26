На Тайване прошёл многотысячный парад ЛГБТ-сообщества

Десятки тысяч человек прошли в субботу по улицам Тайпея, столицы Тайваня – впервые после того, как в мае этого года на острове были легализованы однополые брачные союзы. За прошедшие полгода более двух тысяч партнёрских пар зарегистрировали свои браки. Многие из них участвовали в субботнем фестивале ЛГБТ-движения, сообщает Би-би-си.



Самоуправляемый Тайвань, на суверенитет которого претендует Китай, известен своими либеральными ценностями. В мае этого года Тайвань стал первой страной в Азии, в которой парламент узаконил однополые браки, несмотря на сопротивление местных консерваторов.



Парламентскому голосованию предшествовало постановление конституционного суда Тайваня в 2017 году по иску активиста ЛГБТ-движения к городским властям Тайпея. Инициатор того иска теперь заявил агентству Reuters, что на смену прежним опасениям и страхам пришли, как он выразился, "всеобщие радость и единство".