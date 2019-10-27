Источники: лидер "ИГ" Багдади, возможно, убит военными США

Соединённые Штаты в ночь на воскресенье провели спецоперацию в Сирии, в результате которой, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, предположительно был убит лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

По данным источников агентства Reuters в спецслужбах США и Ирака, а также по сообщениям из Сирии, спецназ США провёл операцию в провинции Идлиб на севере Сирии. Её контролируют различные фракции джихадистов и светской оппозиции, однако там имеются и ячейки "ИГ". Сообщается, что американский спецназ штурмовал дом в селении Бариша неподалёку от турецкой границы. О том, что целью операции был Багдади и он, возможно, убит, первым сообщило издание Newsweek.

Официальных подтверждений гибели лидера "ИГ" пока нет. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп сегодня в 16 часов по московскому времени выступит со специальным заявлением.. Сам Трамп ранее написал в твиттере в ночь на воскресенье: "Только что случилось что-то очень важное!"

О гибели аль-Багдади, провозгласившего себя "халифом" "Исламского государства" после взятия этой организацией города Мосул в Ираке в 2014 году, ранее сообщалось неоднократно, однако ни одно из этих сообщений не было подтверждено. После того, как "Исламское государство" потеряло контроль над территориями в Ираке и Сирии, местонахождение лидера группировки не было известно.

Последнее видео с Багдади, которое большинство наблюдателей оценивает как достоверное, относится к апрелю нынешнего года. В сентябре ресурсы джихадистов в Сети опубликовали аудиозапись, на которой, предположительно, звучит голос аль-Багдади.