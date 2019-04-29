Опубликовано видео, предположительно, с лидером "ИГ" аль-Багдади

Связанное с джихадистами Al-Furqan Media опубликовало в понедельник видеозапись с обращением, предположительно, Абу Бакра аль-Багдади, лидера запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство", сообщает Reuters.

Когда и где была сделана запись, неизвестно, однако на видео человек, похожий на аль-Багдади, говорит о взрывах на Шри-Ланке, которые произошли неделю назад, и о недавних событиях в Сирии.

Он также говорит о том, что ИГ будет мстить за убийства и тюремные заключения своих боевиков. В частности, местью за взятие селения Багуз – последнего оплота ИГ на территории Сирии – названы взрывы на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 250 человек.

В кадр также попадают сторонники террористической организации, которые слушают послание лидера, их лица скрыты.

Восемнадцатиминутное видео – это первый за последние пять лет опубликованный материал с вероятным участием лидера "Исламского государства", отмечает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в социальных сетях.

С 2014 года, когда была опубликована видеозапись с участием аль-Багдади из одной из мечетей Ирака, СМИ неоднократно сообщали о его смерти, сообщения не подтверждались.