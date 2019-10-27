Гран-при фестиваля "Артдокфест" в Риге получил фильм про "Юнармию"

В Риге завершился XIII фестиваль документального кино "Артдокфест", проходивший в рамках Рижского международного кинофестиваля. В конкурсной программе показан 21 фильм из десяти стран. Впервые в истории фестиваля победитель выбирался и награждался в Риге. Президент фестиваля Виталий Манский заявил, что к этому его вынудила политическая ситуация в России.

Гран-при получила картина Ксении Охапкиной "Бессмертный", посвящённая деятельности детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" в городе Апатиты. Приз за лучшую режиссуру вручили белорусскому режиссёру Максиму Шведу за фильм "Чистое искусство". Специальный приз жюри достался Алине Рудницкой за ленту "Школа соблазнения". Специальными упоминаниями жюри отметило "Государственные похороны" Сергея Лозницы и голландскую картину про Чечню "Даймохк" Маши Новиковой.



"Впервые мы вручили пять призов, – сказал в интервью Радио Свобода Виталий Манский. – Обычно бывало четыре приза и одно упоминание жюри. Но в этот раз программа была такая сильная, что когда жюри принялось настаивать на двух упоминаниях, я даже не стал спорить. Алина Рудницкая, которая получила специальный приз, уже побеждала на Артдокфесте, у неё есть Гран-при фестиваля за фильм "Кровь". Прекрасна победа в конкурсе режиссёров молодого дебютанта из Белоруссии Максима Шведа с его изысканной, концептуально выверенной картиной. И Гран-при достался эстонско-латвийской копродукции, картине Ксении Охапкиной "Бессмертный", которая уже отмечена в этом году главным призом на кинофестивале в Карловых Варах. Это очень мощное художественное высказывание.

"Я не ожидала, что будет такое количество интересных лично для меня фильмов, – поделилась впечатлениями с Радио Свобода член жюри, журналист Deutsche Welle Жанна Немцова. – Они отражают то, что происходит в нашей стране, в Польше, Белоруссии, Украине. Правда, Украине был посвящен только один фильм, "Панорама", и он был довольно аполитичным. Если говорить о фильмах, которые посвящены России, – ну, там только Путин везде. Даже в "Школе соблазнения", хотя фильм-то о женщинах и о том, как им тяжело построить отношения с мужчинами, без Путина никуда. Многие российские фильмы посвящены милитаризму. Это впечатляет в плохом смысле слова. Запомнились две белорусские картины "Чистое искусство" и "Стриптиз и война" – о разрыве между политическим руководством и обществом. "Секретарь по идеологии" – отличный дебютный фильм Юрия Пивоварова, в нём замечательный герой".