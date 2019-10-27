В Россию привезли первую партию незарегистрированного "Фризиума"

В Россию поставили первую партию психотропного препарата "Фризиум" для детей, больных эпилепсией.

Об этом написала в фейсбуке директор московского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Препарат не зарегистрирован в России, из-за чего летом нынешнего года были задержаны две женщины, которые заказали его за рубежом для своих детей и пришли получать посылки с "Фризиумом" на почту. Им грозило уголовное преследование. После того, как их история получила большой резонанс, однако, в правительстве пообещали, что закупят для детей за рубежом лекарства, незарегистрированные в России. Впоследствии их выпуск должен начаться в самой России, однако сроки этого, как и поставок других препаратов, пока не известны.

Ввезённого сейчас в Россию "Фризиума", как пишет Монива, должно хватить для 540 детей на три месяца. Предполагается, что они получат лекарство бесплатно.

Всего, по данным Минздрава, в препарате нуждаются от двух до трех тысяч российских детей.