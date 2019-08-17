Матери больных эпилепсией детей написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими препаратами. Текст обращения, подписанного 82 жителями почти всех регионов страны опубликовала у себя в фейсбуке глава фонда "Вера" Нюта Федермессер.

Обращение вызвано случаями возбуждения уголовных дел и проверок против покупателей незарегистрированного в России препарата "Фризиум". Его покупка несколько раз расценивалась правоохранительными органами как приобретение наркотических препаратов.

Как отмечается в тексте, после последнего ставшего широко известным инцидента с препаратом "Фризиум" в "безжалостную ловушку" попали родители и врачи. "Мать просит лекарство, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, ведь у него тоже есть ребёнок", — говорится в письме.

Авторы обращения просят "разорвать этот замкнутый круг" и найти решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов.

Кремль на сообщение пока не отреагировал.