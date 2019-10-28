На митинге в Элисте несколько тысяч человек требовали отставки мэра

Участники несанкционированного митинга в Элисте вновь потребовали отправить в отставку назначенного мэра города Дмитрия Трапезникова. Это уже четвертый по счёту митинг с таким требованием и самый многочисленный. Об этом пишет "Коммерсантъ".
На акцию протеста в воскресенье, по оценке организаторов,вышли около четырёх тысяч человек. Они также потребовали распустить избранное в сентябре этого года городское собрание депутатов как не оправдавшее доверия.Трапезникову, который ранее исполнял обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, демонстранты рекомендовали покинуть Калмыкию, поскольку считают, что его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку.
По словам одного из инициаторов акции Бадмы Бюрчиева, ее участники решили создать инициативную группу для проведения референдума о введении прямых выборов мэра Элисты.
Ранее суд признал незаконным отказ властей Элисты согласовать митинг. Однако Верховный суд Калмыкии отменил это решение.
Администрация Элисты попыталась помешать проведению акции: непосредственно перед началом мероприятия рабочие разобрали сцену, установленную на площади.Ораторам пришлось забираться для выступлений на скамейку. Сотрудники полиции несколько раз предупредили, что мероприятие не согласовано, но участники их призывы игнорировали. Попыток разгона полиция не предпринимала.
- Трапезников исполняет обязанности мэра Элисты с 26 сентября. В прошлом году, после убийства Александра Захарченко, Трапезников в течение короткого времени исполнял обязанности главы "ДНР". Его кандидатуру на должность мэра Элисты внёс на рассмотрение глава Калмыкии Бату Хасиков, который, в свою очередь, был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года. Хасиков заявил, что Трапезников получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, и назвал его "антикризисным менеджером".
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