На митинге в Элисте несколько тысяч человек требовали отставки мэра

Участники несанкционированного митинга в Элисте вновь потребовали отправить в отставку назначенного мэра города Дмитрия Трапезникова. Это уже четвертый по счёту митинг с таким требованием и самый многочисленный. Об этом пишет "Коммерсантъ".

На акцию протеста в воскресенье, по оценке организаторов,вышли около четырёх тысяч человек. Они также потребовали распустить избранное в сентябре этого года городское собрание депутатов как не оправдавшее доверия.Трапезникову, который ранее исполнял обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, демонстранты рекомендовали покинуть Калмыкию, поскольку считают, что его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку.

По словам одного из инициаторов акции Бадмы Бюрчиева, ее участники решили создать инициативную группу для проведения референдума о введении прямых выборов мэра Элисты.

Ранее суд признал незаконным отказ властей Элисты согласовать митинг. Однако Верховный суд Калмыкии отменил это решение.

Администрация Элисты попыталась помешать проведению акции: непосредственно перед началом мероприятия рабочие разобрали сцену, установленную на площади.Ораторам пришлось забираться для выступлений на скамейку. Сотрудники полиции несколько раз предупредили, что мероприятие не согласовано, но участники их призывы игнорировали. Попыток разгона полиция не предпринимала.