"Не надо держать нас за аборигенов". Элиста против мэра из "ДНР"

В Элисте продолжаются протесты против назначения на пост мэра города Дмитрия Трапезникова, который ранее временно исполнял обязанности главы так называемой "Донецкой народной республики". В выходные в столице Калмыкии прошел народный сход с требованием его отставки, а 1 октября жители города собрались на "молебен о благополучии Элисты". Почему они против назначения на пост мэра города бывшего гражданина Украины и чем Трапезников занимался в Донбассе до того, как оказался в России?

Активисты, выступающие против назначения одного из лидеров сепаратистов Донбасса на пост мэра города, накануне подали заявку на проведение санкционированной акции и планируют продолжить протесты. "Мы требовали, чтобы до 1 октября Трапезникова сняли с должности. Мы не были услышаны", – объясняет ​один из участников митингов Бадма Бюричев.

26 сентября городское собрание Элисты утвердило Дмитрия Трапезникова в качестве исполняющего обязанности главы города. Сразу после назначения начались массовые выступления. Народный сход на площади Победы в минувшие выходные собрал около 500 человек. Люди провели акцию без транспарантов и звукоусиливающей аппаратуры, на площади был установлен стенд с лозунгом "Это наш город". Полиция участникам не препятствовала. Правозащитник, Валерий Бадмаев, активист Съезда ойрат-калмыцкого народа, объясняет, почему люди несогласны с назначением бывшего лидера самопровозглашенной "ДНР" и.о. мэра:

– Калмыков не надо держать за каких-то аборигенов. У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР," кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками. И наша молодежь оказалась такой же продвинутой. Бату Хасиков берет это назначение на себя, говорит: "Это мой знакомый, я его хорошо знаю. Я беру всю ответственность на себя". Мы, конечно, этому не верим, мы уверены, что ему навязали Трапезникова из Кремля. Возможно, это дело Суркова или еще кого-то из администрации президента. Мое мнение – что в "ДНР" наступает полный крах, оттуда все бегут, как крысы, вот они этих крыс и будут теперь пристраивать у нас в России. Но в Калмыкии у них этот номер не пройдет! Конечно, у нас не будет как в Ингушетии, люди не будут выходить на акции с утра до ночи каждый день. Сейчас на протесты выходит политически подкованная группа тех, кто постарше.

– Что-то, кроме акций, вы предпринимаете против назначения Трапезникова?

Они даже не знают, что у нас существует разделение государственной и муниципальной власти

– Мы составили заявление генеральному прокурору, прокурору республики Калмыкии, самому Бату Хасикову и вновь избранному председателю Элистинского городского собрания Николаю Орзаеву. В заявлении мы четко указываем, какие федеральные и республиканские законы нарушены. Самое главное – нарушен устав города Элисты. Вы представляете уровень людей, которые собираются руководить республикой: они даже не знают, что у нас существует разделение государственной и муниципальной власти, что глава республики не имеет права приходить в городское собрание и представлять своего назначенца для голосования даже на должность исполняющего обязанности. Но Бату Хасиков это сделал, и это уже грубейшее нарушение. Поэтому голосование за Трапезникова незаконно. Мы сейчас готовим обращение в городской суд, мы добьемся отмены постановления депутатов городского собрания. А молодежь собирается проводить флешмобы, молодежь собирается разоблачать в интернете и в газетах весь этот клан. Потому что Бату Хасиков пришел, привез варягов, набрал здесь всю свою родню. У нас город маленький, у нас республика маленькая, и у нас это все видно невооруженным глазом. Вчерашние никчемные люди, которые никем не были, сегодня получают должности только потому, что они близкие родственники Бату Хасикова, – рассказывает Валерий Бадмаев.

Бату Хасиков – бывший сотрудник МВД, спортсмен-кикбоксер, представлял Калмыкию в Совете Федерации с 2012 по 2014 год, с марта этого года был исполняющим обязанности главы Калмыкии, но на должность утвержден совсем недавно – 21 сентября. Именно Хасиков вынес на голосование кандидатуру Трапезникова. Некоторые СМИ утверждают, что за этим назначением стоял советник Владимира Путина Владислав Сурков, которого считают человеком, координирующим происходящее в непризнанных "республиках Донбасса". "Рад и горжусь, что наши донецкие кадры востребованы", – написал Сурков в официальном поздравлении в связи с назначением Трапезникова.

Кто такой Дмитрий Трапезников?

Официальная биография Дмитрия Трапезникова полна белых пятен. Его якобы привезли в Донецк родители в годовалом возрасте из Краснодара, где он родился. При этом неизвестно, какую школу он закончил и что точно делал на протяжении пяти лет с момента окончания Донецкого государственного университета управления в 2005 году до поступления на службу в Петровский районный совет Донецка. В официальной биографии, опубликованной на сайте мэрии Элисты, на этот вопрос невозможно найти ответ. Здесь перечислены многочисленные должности, которые Трапезников занимал в непризнанной "ДНР": от помощника "главы "ДНР" Александра Захарченко до "главнокомандующего". Последняя была связана с его назначением на пост исполняющего обязанности "главы ДНР" и "председателя правительства", который он занимал всего семь дней – с 31 августа по 7 сентября 2018 года. Корреспондент Радио Свобода в Донецке сразу после назначения Трапезникова писал, что в начале 2000-х он был организатором футбольного фан-клуба "Шахтер" и ушел с этой должности из-за подозрений в присвоении средств.

Даже занимая гражданскую "должность", Трапезников на официальных мероприятиях появлялся в военной форме, как и его погибший соратник Александр Захарченко. Но, в отличие от него, не воевал на передовой и минимальную военную подготовку получил уже после окончания активной фазы боевых действий – в Донецке в 2018 году, окончив так называемое "Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных сил" (это учебное заведение в "ДНР" считают преемником Донецкого высшего военного училища инженерных войск и войск связи Украины, расформированного в 1995 году. В этом учебном году набор новых абитуриентов прекращен). Вызывает сомнение, что Трапезников мог пройти полный курс обучения. На сайте учебного заведения говорится, что подготовка будущих военных специалистов длится 5 лет, а учреждено училище было 6 мая 2016 года. Трапезникову тем не менее было присвоено звание полковника.

Судя по официальной биографии, Дмитрий Трапезников продолжал учиться практически всё время, пока велись боевые действия в Донбассе. В 2017 году он якобы закончил Донецкую академию управления и государственной службы, а также, в тот же год, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова. При этом не сообщается, ни на каком факультете он учился, ни какое академическое звание получил.

Имя этого теперь уже российского чиновника стало известно после гибели Александра Захарченко. Он и "министр налогов и сборов" Александр Тимофеев являлись его самыми ближайшими соратниками. Только, в отличие от Тимофеева, во время взрыва в кафе "Сепар", стоившего Захарченко жизни, Трапезникова рядом не оказалось, а вот Тимофеев получил контузию и ранение рук. В "ДНР" сочли это подозрительным, так как спланировать убийство одного из главных лидеров сепаратистов было бы невозможно, точно не зная расписания встреч Захарченко: взрывное устройство было заложено у входа в кафе и приведено в действие при помощи мобильного телефона. Трапезников вместе с Тимофеевым одним из первых пришел на могилу Захарченко, заверив, что "выполнит его завещание" и "сохранит вертикаль власти" и "работу республики".

В это время Служба безопасности Украины обнародовала несколько перехваченных телефонных разговоров Трапезникова с другими известными представителями "ДНР". Самой интересной является беседа с нынешним "главой "ДНР" Денисом Пушилиным, пришедшим на смену Захарченко. В ней Трапезников предлагает силовыми методами нейтрализовать близкого соратника Захарченко Александра Казакова, а также – накануне смены власти после гибели "главы "ДНР" – отправить в отставку Александра Тимофеева, который в тот момент занимал пост "министра доходов и сборов" и "заместителя председателя правительства".

Несмотря на все противоречия, Трапезников после гибели Захарченко был назначен главой "ДНР". Это было сделано вопреки тому, что он никогда не занимал пост первого вице-премьера и, согласно существовавшей тогда процедуре, просто не мог возглавить "ДНР". В итоге его назначение было признано "неконституционным" и главой самопровозглашенной "республики" стал Дмитрий Пушилин.

Уже 12 сентября 2018 года стало известно о том, что Трапезников покинул Донецк в последний день пребывания на должности, что у него якобы остались в "ДНР" жена и двое детей. Об этом написал в соцсетях бежавший в Москву журналист Александр Чаленко. По его словам, это произошло потому, что Трапезникова и близких ему людей – Александра Тимофеева и Александра Казакова – обвиняют "в тотальном финансовом, экономическом и политическом беспределе, распиле и коррупции". Реальное подтверждение этим словам появилось почти год спустя. В марте этого года "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев рассказал о том, что близкие Тимофееву люди были арестованы и подозреваются в махинациях с госзакупками и в контрабанде спирта. Через полгода уже в официальных сепаратистских СМИ появилась информация о создании временной комиссии, которая будет расследовать деятельность "министерства доходов и сборов "ДНР" в период, когда его возглавлял соратник Дмитрия Трапезникова Александр Тимофеев.

Зачем Элисте бывший лидер "ДНР"?

Глава Калмыкии Бату Хасиков после начала протестов против назначения Трапезникова записал видеообращение, где назвал митинги "провокацией" и предложил "вспомнить историю". Якобы после войны для восстановления Калмыкии в республику активно привлекались "специалисты со всего СССР". Кроме того, Хасиков обосновал назначение Дмитрия Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назначение мэра Элисты – "исключительно прерогатива главы региона": "Главное, чтобы всё соответствовало законодательству Российской Федерации, чтобы имелось российское гражданство, и в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием", – сказал он.

Владимир Омельчак из регионального общественного движения "Союз украинского народа Калмыкии "Кобзар" массовые выступления против Дмитрия Трапезникова не поддерживает, а организаторов подозревает в том, что их используют в своих интересах политические кланы, потерявшие влияние в результате последних перестановок:

Это все организовано с умыслом – вновь прибывшим стараются напакостить

– Он человек пока неизвестный, а здесь идет внутриполитическая борьба. Только что прошли выборы главы Калмыкии, мы выбрали Бату Хасикова, он тоже человек новый. (Эти ребята еще не показали себя в деле, хотя они ведут очень активную работу, это заметно сразу, и мы этим вдохновились). Это все организовано с умыслом – вновь прибывшим стараются напакостить, чтобы показать, что старая власть была лучше. А тут пришли какие-то непонятные варяги: один москвич, другой донецкий. У нас же многих министров уволили, а некоторые еще остаются у власти, исполняют обязанности. Они боятся, что их не переназначат на те должности, на которых они кушают хлеб и соль. Поэтому, возможно, эти протесты как профилактика или прямая угроза. Я бы понимал их возмущение, но ведь они только пришли, только начали всё делать, и очень активно. Раз Трапезникова позвали, наверняка на него большие надежды, что он всё тут преобразует, в Элисте, – полагает Владимир Омельчак.

Глава калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангаев, который также участвует в акциях против назначения Трапезникова, уверен, что за этим кадровым решением стоит администрация президента России, а вовсе не глава Калмыкии Бату Хасиков:

Людей, которых выводят из ДНР и ЛНР, переводят в Россию, дают гражданство, обеспечивают работой

– Хасиков взял на себя ответственность за это назначение, чтобы скрыть истинную роль администрации президента России, которая ему и рекомендовала эту личность. Дело в том, что людей, которых выводят из "ДНР" и "ЛНР", которые верно служили российским силам на востоке Украины, переводят в Россию, дают российское гражданство и обеспечивают работой. В данном случае Трапезникова Бату Хасикову настоятельно рекомендовали. Он был и остается полностью лояльным администрации президента России и лично президенту Путину. Будучи сенатором, он был с визитом в "ДНР", в Совете Федерации он проголосовал, по сути дела, за войну на Украине, в том числе за участие России в подобного рода конфликтах. Поэтому он без всяких противоречий принял эту рекомендацию и рекомендовал этого человека Элистинскому городскому собранию. Это сборище, где большинство – члены партии "Единая Россия", полностью подконтрольно региональной власти.

– Почему вы и многие жители Элисты выступают против назначения на пост мэра Трапезникова?

– Вообще, у людей, которые протестуют против этого, в том числе и тех, кто выходит на публичные мероприятия или протестуют в интернете, разные мотивации. Есть национальный момент: подавляющее большинство протестующих – это калмыки по национальности. Их задело то, что назначили человека мало того, что из-за пределов России, мало того, что из-за пределов Калмыкии, но еще и не калмыка. Кроме того, в этих протестах много современной, грамотной молодежи. Им, конечно, комфортнее протестовать в интернете, поэтому они не поддерживают уличные массовые акции протеста. Поэтому протест продолжится, но в какой форме и как долго – я сказать затрудняюсь, – рассказал руководитель Калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромонгаев.