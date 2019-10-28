Деятели культуры и политики подписали письмо в поддержку Юрия Дмитриева

Более 200 деятелей культуры, науки, правозащитников, , журналистов и политиков подписали письмо в поддержку арестованного по обвинению в педофилии главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.

Авторы обращения считают, что в СМИ организована "грязная" кампания в отношении Дмитриева, чтобы возбудить ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд. Для достижения этих целей в ход "пущены недопустимые и бесчеловечные методы", в частности, давление на приемную дочь Дмитриева. На экранах телевизоров и в интернете демонстрируются фото девочки из материалов дела, которые возможно получить только из рук следователей.

По мнению авторов письма, инициаторы этого дела "стремятся любой ценой посадить Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное — уже около трех лет — содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях". "Самое страшное, что для достижения этих неправедных целей ломается судьба ребенка, которому подобной "защитой ее интересов" нанесены и наносятся, возможно, непоправимые душевные травмы", — говорится в обращении.

В начале апреля 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по ранее выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приёмной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. ​

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил это решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии. Защита настаивает на невиновности Юрия Дмитриева и считает, что следствие могло оказать давление на его приёмную дочь. В конце сетября суд продлил содержание Дмитриева под стражей ещё на три месяца.

Авторы обращения призывают общественность, экспертное сообщество и СМИ продолжать пристально следить за делом Дмитриева, чтобы не позволить властям расправиться с достойным гражданином России.

Письмо подписали более 200 человек. Среди них — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Инна Чурикова, художник Андрей Бильжо, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, писатели Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая и Джонатан Литтелл, телеведущий Владимир Познер, политик Григорий Явлинский.