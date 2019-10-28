В Забайкалье суд арестовал срочника, обвиняемого в убийстве сослуживцев

В Чите военный суд арестовал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в расстреле сослуживцев. Погибли 8 человек, ещё двое тяжело ранены. Дело возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц". Как заявили ТАСС в суде, рядовой помещен под стражу "на тот срок, о котором просило следствие", какой именно не уточняется.

25 октября в войсковой части №54160 в поселке Горный солдат Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области устроил стрельбу из табельного огнестрельного оружия при смене караула.

В Минобороны утверждают, что причиной происшествия стал нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами и якобы не связанный со службой. Однако родственники Шамсутдинова считают, что до убийства его довела так называемая дедовщина. Телеграм-канал Mash написал, что предварительная проверка выявила неуставные отношения в части, а бывший военнослужащий этой части рассказал об унижениях со стороны одного из погибших офицеров. Как рассказал источник Life.ru в следственных органах, Шамсутдинов заявил, что не жалеет ни о чем.