Экологи попросили президента запретить добычу россыпного золота

Восемнадцать природоохранных общественных организаций обратились к Владимиру Путину с просьбой прекратить выдачу лицензий на добычу россыпного золота. Это произошло после прорыва дамбы золотопромышленного предприятия в Красноярском крае, в результате которого погибли 17 человек.

"Промышленная добыча и разведка россыпного золота в руслах и поймах рек является одним из самых экологически опасных видов горнодобывающей деятельности",— говорится в обращении, которое цитирует "Коммерсант". Среди подписавших документ - красноярская региональная общественная экологическая организация "Плотина", Экологическая коалиция "Реки без границ", "Гринпис России" и Центр охраны дикой природы. В результате такой добычи на значительных площадях изменяется ландшафт речных долин и происходит загрязнение поверхностных вод, отмечают экологи.

В обращении экологов отмечается, что реки, где добывается россыпное золото, являются источниками водоснабжения и местами рекреации для расположенных по берегам населенных пунктов, а такой способ золотодобычи разрушает нерестилища рыб, уничтожает "продуктивные сенокосы, пастбища и охотничьи угодья".

По данным Союза старателей, объем годовой добычи россыпного золота составляет около 70 тонн, или около 27% от всей добычи. Такой добычей занимается в основном мелкий или средний бизнес, и иногда это единственный способ получения относительно высокого заработка для старателей в регионах Сибири и Дальнего Востока.

19 октября на территории золотодобывающего рудника на реке Сейба, недалеко от поселка Щетинкино в Красноярском крае произошло разрушение пяти построенных старателями дамб. Водой и селевым потоком были снесены два общежития, где проживало около 80 старателей, несколько передвижных домиков и хозяйственные постройки ремонтной зоны. При прорыве дамбы погибли 17 человек. Основная версия следствия — нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Случай в Красноярском крае, скорее, исключительный, поэтому кардинальные выводы, основанные на данном примере, могут оказаться поспешными, считает представитель Минприроды: "Насыпи, используемые при россыпном способе золотодобычи, нужны для временного отведения русла. Безусловно, сооружения такого рода нуждаются в обеспечении должного контроля, соответствующие полномочия лежат в рамках компетенций надзорных органов".

Это не первый случай разрушения дамб при золотодобыче. Так, в 2013 году на участке золотодобывающего "Артель старателей "Ангара-Север" произошло разрушение дамбы пруда-отстойника, из-за чего насыщенный глинистый раствор попал в Большую Мурожную, Ангару и Енисей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в августе 2019 года обращался в Роснедра с инициативой запрета выдачи разрешений на разведку и добычу россыпного золота в регионе.