СК прекратил уголовное дело в отношении супругов Проказовых

Следствие прекратило уголовное дело в отношении супругов Проказовых, которые пришли с ребёнком на акцию протеста в Москве 27 июля.Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталия Каплина.

В понедельник в Мосгорсуде было заседание по иску прокуратуры о лишении Проказовых родительских прав. Как пояснила адвокат заседание отложили, поскольку суд решил истребовать постановления о прекращении дела, возбужденного по статье "Оставление в опасности".

2 сентября Лефортовский суд Москвы отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых. Иск против них подала прокуратура, по версии которой, на акции 27 июля Проказовы передали годовалого сына обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Дмитрий Проказов ранее говорил, что просто дал подержать ребёнка родственнику жены.

Тогда же суд отказалась лишать родительских прав другую московскую семью - Петра и Елену Хомских из-за акции 3 августа. Они с двумя маленькими дочерями гуляли по бульварам и случайно оказались у Пушкинской площади.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и сотрудники Росгвардии применяли силу.