На смерть урбанизма. Светлана Прокопьева - о благоустройстве городов

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Рядом с моим домом есть тротуар, ровно из середины которого торчит знак "Уступите дорогу". Тротуар совсем новый, рядом такие же новые газоны и дорожки, мимо которых протоптаны другие, народные, востребованные. Всё это – объект благоустройства по большой федеральной программе за бешенные деньги, у нас это называется "туристический кластер".

Чуть дальше, но тоже в границах "кластера", есть другое забавное место: перекресток, почти целиком обрамлённый заборами. Чтобы перейти с одной стороны улицы на другую, нужно сначала пройти десять метров влево, потом вперёд, через дорогу, потом десять метров вправо, обратно на траекторию. Бессмысленность этих перемещений усугубляется тем обстоятельством, что транспортного потока там нет никакого, вообще. Как и пешеходного, впрочем.

Примеров, когда за огромные деньги было построено чёрт знает что, вокруг не счесть. Можно хоть каждый день строчить посты в фейсбуке, собирая десятки комментариев в знаменитом лавровском стиле (ДБ). Можно писать возмущенные статьи и открытые письма чиновникам, "как-вы-такое-допустили", или собирать презентации на урбанистские форумы. Тут есть почва даже для полноценного протестного движения.

С удивлением ловлю себя на мысли, что ни разу даже не запостила этот торчащий из тротуара знак. И тот перекресток тоже. Меня перестал задевать этот урбо-идиотизм – это меня-то, ведущую профильной передачи на местном радио! Я уже не смеюсь при виде поставленной "лицом к стене" скамейки и с лёгким сердцем, ссылаясь на обстоятельства, отказываюсь от участия в комиссионном обследовании подлежащих вырубке зеленых насаждений, когда звонят из городской администрации.

Почему так? Откуда безразличие, которое не объяснить ни замыленным взглядом, ни плохим вкусом? Да понятно, откуда: из понимания, что эти проекты благоустройства – как пластырь на теле прокаженного.

Система на это и заточена: выделить деньги и дать возможность заработать причастным лицам на каждом этапе, а что выйдет на местности – неважно

Стоит только задать вопрос "Как, имея сотни миллионов рублей, можно было построить такое?" – и ты проваливаешься в беспросветную бездну. Ты видишь подрядчиков, которые выиграли конкурс потому, что они или какие-надо-подрядчики, или демпинговали так, что профессионалу стыдно даже рядом постоять за те же деньги. Ты видишь заказчиков – муниципальных дядек и теток, по уши заваленных бессмысленной бумажной работой, которые ни в зуб ногой ни в каком урбанизме, им бы документы провести чистенько и желательно вовремя. Ты видишь депутатов, неважно, какого уровня, которые смотрят в рот губернатору. Ты видишь строителей, которые в другой своей жизни, далеко отсюда, были учителями или, может, спортсменами, и не их вина, что они просто не умеют делать известковую кладку и рубку в лапу.

Лет пять назад, когда большое благоустройство в небольших городах только входило в моду и федеральный бюджет только раскачивался с финансированием реконструкций парков и набережных, я пыталась разобраться, откуда ноги растут. Выяснила, что система сразу на это и заточена: выделить деньги и дать возможность заработать причастным лицам на каждом этапе, а что выйдет на местности – неважно. Это называется "освоить бюджет".

Если вместо "сделать удобно и красиво" ставится задача "освоить бюджет", то не получится ни удобно, ни красиво. Это банальность из числа тех, что полезно лишний раз проговаривать. Не радует бетонная набережная в Вологде. Не радует площадь в Старой Руссе. Не расцветают маленькие провинциальные города от того, что на них вдруг проливается внезапный золотой ливень из федерального бюджета. Увесистые золотые слитки прибивают там последнее, что еще оставалось живым.

Миллиардные федеральные программы по благоустройству для регионов сочетаются с тотальным неуважением горожан, граждан, специалистов. Во всём, не только в урбанизме. Строго говоря, когда у людей отняли выборы и суды, то говорить об урбанизме вообще неприлично.

То, что пришло на вязкую российскую почву как живое, прогрессивное, хипстерское движение (вау, среда меняет сознание, давайте это использовать!), сегодня выглядит как соглашательство и гапоновщина. Мемом тут стала собянинская плитка, по которой размазывают протестующих, но аналоги есть повсюду. Вместо уничтоженного самоуправления в городах теперь "проектные офисы", где "команда губернатора" живенько обсуждает ремонт очередного двора вместо, например, отсутствия половины бригад скорой помощи.

Псков, Вологда и Старая Русса, наверное, сумели что-то выгадать, когда государевы люди додумались "осваивать бюджет" и в провинции тоже. Но есть прекрасные, старинные города, которые просто не доживут до такой удачи. Депопуляция там идёт быстрее, чем спускаются деньги с самого верха на самый низ. Гдов, Порхов, Печоры, Себеж – это только Псковская область. Здесь, на северо-западе, таких городов десятки, потому что здесь создавалось Российское государство, здесь была Русь до того, как она стала Московией.

К сожалению, в надписи "Россия начинается здесь" на набережной реки Великой не больше правды, чем в "Здесь начинается Россия" из Елизова. Грустно сознавать, но Псковская область, как и Камчатский край, не витрина России, а окраина Московии. Ни Псков, ни соседняя Карелия, ни Мурманск, ни Ленобласть, сколь бы ни граничили с Европейским союзом, не добьются европейского уровня жизни без торжества европейских ценностей. И комфортная городская среда, увы, стоит в конце этого списка.

Светлана Прокопьева – псковский журналист

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