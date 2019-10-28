МВД: добровольцы, с которыми встречался Зеленский, вывезли оружие

Украинские добровольцы и ветераны боевых действий в Донбассе, которые приехали в посёлок Золотое Луганской области, чтобы, как они утверждают, не допустить отвода украинских войск от линии соприкосновения, вывезли оттуда оружие. Об этом вечером в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Украины.

В сообщении говорится, что это произошло "по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией", и подчёркивается, что оружием добровольцы владеют легально. Сейчас они находятся в районе Золотого без оружия.

В понедельник в аккаунте "Последний блокпост", который ведут добровольцы, появилось сообщение, что в Золотое вновь приехала полиция и пытается досмотреть их личные вещи.

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий ранее заявлял, что добровольцы не боятся "угроз" президента и при необходимости готовы массово приехать в Золотое.

Президента осудил Сенцов

Группа противников отвода войск в Золотом привлекла внимание в минувшие выходные после того, как с ней встретился президент Украины Владимир Зеленский. Эмоциональный разговор президента с добровольцами вызвал противоречивые реакции среди украинских политиков, в СМИ и соцсетях.

Президента Украины критиковали за то, что он общался с одним из своих оппонентов на "ты" и выбирал не вполне парламентские выражения.

Послушай, я президент этой страны. Мне 42 года. Я же не лох какой-то



"Послушай, я президент этой страны. Мне 42 года. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - сказал, в частности, Зеленский на вопрос одного из ветеранов о том, встретится ли президент с участниками акций протеста против так называемой формулы Штайнмайера.

Оппонентом Зеленского в этом споре был Денис Янтар - ветеран боёв в Донбассе и глава Национального корпуса в городе Николаев. Янтар подтвердил, что главным требованием президента было "убрать оружие", и оно и вызывало у Зеленского сильные эмоции.

Бывший узник российской колонии Олег Сенцов, комментируя разговор, написал, в частности, что испытал "стыд за президента и гордость за добровольца". Раскритиковал президента и рок-музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и ряд общественных деятелей.

Зеленский в ответ опубликовал полное видео разговора с добровольцами, а также видеоролик о двух днях своего пребывания в Золотом, из которого следует, что местные жители, которые общались с президентом, не против отвода войск.

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