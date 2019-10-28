Владимир Буковский. Человек из железа

27 октября в Великобритании скончался советский диссидент, вдающийся правозащитник, ученый-нейробиолог, писатель Владимир Буковский. В СССР за антикоммунистическую борьбу Буковский отбыл сложности 12 лет заключения в тюрьмах и спецбольницах. Последний поиговор 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Буковского в 1976 году выслали из СССР, обменяв на лидера Компартии Чили Луиса Корвалана. В 1983-м вместе с Владимиром Максимовым и Эдуардом Кузнецовым создал международную антикоммунистическую организацию "Интернационал сопротивления", был ее президентом. Автор книг "И возвращается ветер" и "Письма русского путешественника".

В начале 90-х годов в связи с процессом КПСС в КС РФ Буковский работал в архивах России, позже опубликовал книгу «Московский процесс» о подрывной деятельности КПСС и КГБ в мире.

В 2004 году Владимир Буковский стал соучредителем "Комитета 2008: Свободный выбор", в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза-мл. и другие оппозиционные политические деятели России. В 2008 году Владимир Буковский был выдвинут кандидатом на пост президента России, но ему было под смехотворными предлогами отказано в регистрации.

"Мне кажется, что если молодежь в этой стране не найдет себе дела, не увидит возможности изменения, мирного законного изменения страны, системы, то никогда и ничего здесь и не произойдет. И все то, что мы в свое время сделали, все наши попытки сохранить хотя бы какой-нибудь огарок надежды — все это окажется напрасным. И это для меня было бы очень печально," - так считал Владимир Буковский, напомнил диссидент, писатель Лев Тимофеев.

В интервью Радио Свобода Владимир Буковский говорил: "Нужен протест, нужен серьезный протест населения. Мирный, в рамках закона, но протест мощный, с которым нельзя не считаться. Вот это одна из вещей, которая теперь уже неизбежна. Мы уже не сможем иными механизмами восстановить свободные выборы. Это уже теперь становится неизбежно. ... Нам нужно менять систему, которая стала восстанавливать советские нормы, порядки... Они считают крах Советского Союза трагедией, катастрофой, а соответственно, восстановление советской системы считают своей задачей. Вот это их идеология реставрации. Конечно, никто из нас с ней согласиться не может".

О настоящем русском диссиденте вспоминают правозащитники Валерий Борщев, Сергей Григорьянц, политик и журналист Владимир Кара-Мурза-младший. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 28 октября в 19:05