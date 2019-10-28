Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несанкционированные митинги в Москве летом этого года обошлись без тяжелых последствий, как это произошло в других городах мира, При этом Собянин вновь обвинил организаторов акций в том, что они хотели довести события до критической черты. Об этом сообщает агентстсво "Москва".

Мэр Москвы подчеркнул , что во всем мире в 2019 году отмечается рост уличных беспорядков. По его словам, "мы видим, к чему беспорядки привели в Киеве, на Майдане". По его мнению, "Украину лихорадит от этих последствий - и экономически, и социально, и политически". Напомнил московский градоначальник и про уличные беспорядки с жертвами и ранеными в "витрине капитализма" Гонконге, "мекке туризма" Париже и в "тишайшем городе" Барселоне.

Ранее комментируя акцию протеста в Москве 27 июля , Собянин заявил, что"оценивает её как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные". "Никаких заявок на проведение согласованной акции не было", – сказал мэр Москвы. Собянин назвал "адекватным" применение силы, поблагодарил полицию и Росгвардию, а также заявил, что участники акции сами вынудили применить к ним силу.

30 июля, через несколько часов после того, как Собянин впервые прокомментировал акции протеста в Москве, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "о массовых беспорядках" . По данным издания Republic, московское управление СК начало расследование с санкции Собянина , а мэрия хотела запугать участников протестов и предостеречь их от дальнейшего выхода на улицы.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. На них были задержаны более двух тысяч человек. При разгоне демонстрантов полиция применяла силу, десятки человек были избиты сотрудниками правоохранительных органов . По так называемому "московскому делу" о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении полицейскихбыли арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения. Несколько человек уже осуждены, 11 – остаются под следствием, семеро из них находятся в СИЗО.

Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.

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