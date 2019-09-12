Уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля, известное как "московское дело", завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщает Republic со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Каждое из ведомств, как отмечает издание, преследует собственные интересы в этом деле.

Дело было возбуждено 30 июля, через несколько часов после того, как Собянин впервые прокомментировал акции протеста в Москве, назвав их "массовыми беспорядками". По данным Republic, московское управление СК начало расследование с санкции Собянина, а мэрия хотела запугать участников протестов и предостеречь их от дальнейшего выхода на улицы.

Позже материалы дела передали в главное управление СК. Это сделали после согласования с председателем СКР Александром Бастрыкиным, подчиненные которого пришли к выводу, что по "московскому делу" не получается собрать доказательную базу. Бастрыкин увидел в "московском деле" возможность упрочить позиции СК среди других силовых структур.

По словам еще одного источника, интерес директора Росгвардии Виктора Золотова сказался на сроках, которые получили некоторые фигуранты дела: Золотов потребовал наказать активистов из-за столкновений с бойцами его ведомства в ходе акций протеста. Кроме того, глава Росгвардии повлиял на приговор блогеру Владиславу Синице, которого приговорили к пяти годам колонии за твит о детях силовиков. Этим наказанием руководство Росгвардии решило ответить на компанию по деанонимизации своих бойцов в соцсетях, отметил источник, близкий к руководству ведомства.