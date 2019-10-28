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Политолога Крашенинникова обвинили в оскорблении власти за пост в телеграм-канале

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На российского политолога Фёдора Крашенинникова завели административное дело по статье об оскорблении власти. Как рассказал он сам, причиной стал пост в телеграм-канале.

Речь идёт о записи, опубликованной ещё 10 июня. Это была новость газеты "Ведомости" об аресте оппозиционера Леонида Волкова. Крашенинников сопроводил её комментарием, в котором нецензурно отозвался о "путинских судьях". Правоохранительные органы сочли, что таким образом политолог оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность.

Сам Крашенинников виновным себя не считает. "В желании представить эмоциональный комментарий к конкретной новости в телеграм-канале в качестве достаточно повода для преследований меня со стороны правоохранительных органов я не вижу ничего, кроме попытки оказать на меня давление – как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов", – заявил политолог.

На телеграм-канал Крашенинникова подписаны шесть с половиной тысяч человек. В октябре в квартире политолога прошёл обыск по делу о предполагаемом отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным. Причиной обыска стало то, что бывшая жена Крашенинникова работала в одном из штабов ФБК.

/**/ /**/ /**/ Иллюстративное фото
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