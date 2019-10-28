Орешкин предложил поискать в Счетной палате агентов разведки

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин пожаловался, что огромное количество запросов из Счётной палаты мешает его ведомству работать. Об этом министр рассказал, выступая в Санкт-Петербурге на форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

"Сотрудники сидят, пишут, пишут, пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, это и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые вот эту вот отчётность собирают — и мы закапываемся", — сказал Орешкин, обращаясь к главе Счётной палаты Алексею Кудрину.

Говоря о невозможности работать, Орешкин напомнил, что именно за счёт чрезмерной загрузки написанием отчетов в своё время парализовал работу британской контрразведки советский агент Ким Филби, занимавший до своего разоблачения ряд постов в МИ-6.

"Благодаря мне сотрудники первого главного управления КГБ СССР могли работать в Великобритании, как говорится, в полный рост, так как работники контрразведки МИ-6 были мной отвлечены на написание никчемных бумажных справок и отчетов. Когда мои сотрудники начинали активно вести работу, вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал их никому не нужной бумажной рутиной, и их активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчётов", — процитировал Филби министр.

Орешкин пожаловался, что сотрудники его ведомства еженедельно отправляют в Счетную палату данные по каждому нацпроекту, но, кроме того, приходится ежемесячно отвечать еще на 5-6 запросов.