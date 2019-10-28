Гражданина Индии арестовали на пересадке в Москве за 0,5 г гашиша

В московском СИЗО "Водники" четыре месяца находится гражданин Индии Аашиш Бхадурья. Он летел из Дели в Прагу через Москву, но был задержан в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотиков. Химкинский городской суд недавно продлил его арест на еще один месяц, пишет "Медиазона".

21-летний Бхадурья работал в чешском посольстве в Дели, которое направило его в Прагу на курсы углубленного изучения языка. Посольство купило молодому человеку билеты на рейс с пересадкой в Москве, российскую визу ему не оформляли. В Шереметьево он прилетел 18 июля и был задержан.

Согласно материалам уголовного дела, таможенники обнаружили в багаже марихуану. В объяснениях гражданина Индии говорится, что он вез с собой гашиш для личного употребления, продавать его не собирался. Он отметил, что употребляет гашиш по религиозным причинам два-три раза в год.

Экспертиза показала, что в багаже молодого человека был гашиш массой 0,5 грамма. 19 июля следователь возбудил уголовное дело о контрабанде наркотических средств и предъявил Бхадурье обвинение. 20 июля Химкинский районный суд его арестовал.

Во время проверки показаний выяснилось, что на досмотре Бхадурья сказал, что мешок, в котором нашли наркотик, принадлежит его другу, но переводчик, который работает в транзитной зоне "представителем табачной компании", заставил его признаться в том, что это его вещи. Кроме того, переводчик пообещал, что его всего лишь оштрафуют.

Бхадурья отказался от первых показаний и настоял на версии, изложенной во время проверки. Он подчеркнул, что когда пришёл на досмотр, его рюкзак уже был открыт. Ему ничего не объяснили и заставили подписать протоколы, которых он не понимал. Кроме того, он настаивает, что если гашиш и был в сумке, он об этом не знал.