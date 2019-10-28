Британия: многие из 39 погибших в трейлере – граждане Вьетнама

Суд в Великобритании оставил под стражей водителя грузовика, в трейлере которого на прошлой неделе были найдены тела 39 человек.

25-летний Морис Робинсон останется под стражей до 25 ноября.

Водитель был арестован вскоре после обнаружения тел в трейлере-рефрижераторе 23 октября. Грузовик нашли на территории индустриального парка в графстве Эссекс. Он прибыл в Британию из бельгийского порта Зебрюгге. Обвинения в адрес водителя, кроме причинения смерти человеку (это несколько более мягкое обвинение, чем умышленное убийство), включают в себя содействие торговле людьми и нелегальной иммиграции. По делу проходят ещё три человека, они были освобождены под залог.

Британская полиция пока не установила личности погибших, которые, по всей вероятности, задохнулись в трейлере. Первоначально сообщалось, что все они граждане Китая. Впоследствии, однако, выяснилось, что по крайней мере часть погибших – граждане Вьетнама. Британские СМИ цитируют жителей Вьетнама, которые опасаются, что их родственники, от которых давно не было известий, могли оказаться в этом трейлере, став жертвами людей, обещавших переправить их в Великобританию. Британская полиция совместно с властями Вьетнама пытается идентифицировать погибших.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник оставил запись в книге соболезнований в связи с трагедией. Он написал, что потрясён жестокой судьбой людей, которые надеялись найти в Британии лучшую жизнь.