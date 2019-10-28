В Калининграде ОНК нашла нарушения в отделе полиции, где погиб Иван Вшивков

В Калининграде члены Общественной наблюдательной комиссии нашли нарушения в отделе полиции Московского района, где в ночь на 20 октября получил смертельные ожоги задержанный Иван Вшивков.​

В ходе проверки выяснилось, что в комнатах для административно задержанных, в нарушение закона, установлены сплошные железные двери, вместо решетчатых. Пункт оперативного дежурного отделён от комнат еще одной деревянной дверью. Задержанных не просто не видно, но и не слышно, указали правозащитники в своем заключении (есть в распоряжении Север.Реалии).

Также, по закону, в камеру к Вшивкову через три часа после задержания, то есть примерно в 2:20, должен был зайти оперативный дежурный, чтобы предложить горячее питание. Однако этого сделано не было. А уже в 3:40 к Вшивкову вызвали скорую помощь.

В полиции отказались предоставить проверяющим журнал происшествий, сославшись на то, что это внутренний документ. Также им не дали ознакомиться с записями видеокамер в дежурной части, сообщив, что видео было изъято в рамках проверок УМВД и Следственного комитета.

Ивана Вшивкова задержали 20 октября и доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство. В МВД утверждают, что Вшивков повредил радиатор в камере, ее затопило кипятком, в результате чего задержанный погиб.

Мать погибшего Ольга Вшивкова уверена, что сын не мог получить 95 процентов ожогов тела от внезапного прорыва трубы. Сотрудники больницы, куда позже доставили тело погибшего, сообщили, что смерть Вшивкова имеет признаки криминального характера. Следственный комитет возбудил дело о халатности. Мать погибшего обратилась за помощью к Владимиру Путину.​

Из дежурной части, где Вшивков получил смертельные ожоги, уволили двоих полицейских. Служебная проверка показала, что они "не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением" задержанного. Еще семь сотрудников полиции, в том числе и руководителей, привлекли к дисциплинарной ответственности и предупредили о неполном соответствии занимаемым должностям.